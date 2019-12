Studenten die geïnformeerd worden over de gevolgen van het lenen van geld bij DUO, verlagen het bedrag dat ze lenen, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maandag op basis van eigen onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DUO.

In het onderzoek werd een e-mail of brief met informatie over de studieschuld naar 40.000 studenten gestuurd. Een groep van 10.000 studenten kreeg geen informatie.

Studenten die geen informatie over hun schuld kregen, verlaagden het maandbedrag met gemiddeld 24 euro. Studenten die wel informatie kregen, verlaagden het bedrag met 41 euro tot 64 euro.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart denkt dat er een rol is weggelegd voor DUO om studenten actief te informeren over hun schuld. Nu kunnen studenten al inloggen bij DUO om de hoogte van hun schuld te zien. Ook is er een rekenhulp die laat zien welke schuld een student opbouwt.

"Studenten kunnen aflossen naar draagkracht en hebben 35 jaar om het bedrag terug te betalen, maar dat betekent wel dat je daar tot je zestigste mee bezig kunt zijn", aldus Vliegenthart. "Het zou mooi zijn als zij daar meer inzicht in krijgen, net als mensen die bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek afsluiten."