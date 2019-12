Nederlanders hebben ook dit jaar op verkoopplatform Marktplaats het vaakst gezocht op de zoekterm 'gratis', blijkt maandag uit gegevens van het verkoopplatform over de gebruikte zoektermen van 2019. Al sinds de introductie van de website in 1999 staat 'gratis' bovenaan het lijstje van meest gebruikte zoektermen.

Naast gratis producten zijn Nederlanders dit jaar nadrukkelijk op zoek naar campers, fietsen, caravans en banken. Andere populaire zoekwoorden van afgelopen jaren verdwenen van de lijst. Zo werd vorig jaar veel gezocht naar spelcomputer Playstation 4, dit jaar is de console niet meer terug te vinden in de top tien. Nieuwkomer op de lijst is de eettafel, die van een veertiende plaats naar de tiende plaats steeg.

De lijst van snelste stijgers op Marktplaats wordt dit jaar gedomineerd door automerken. Zo wordt er vaak naar de automerken BMW en Mercedes gezocht. Populaire trends zoals de Squishy en Tiny Houses in 2018, zijn dit jaar niet meer terug te vinden in de lijst.

De warme zomer zorgde het afgelopen jaar voor een ware run op airco's en zwembaden, schrijft het verkoopplatform. De vraag naar de verkoelende producten steeg in de zomermaanden zelfs zo hard dat het populairste zoekwoord 'gratis' tijdelijk werd verslagen. Zowel naar 'airco' als naar 'zwembad' werd in één dag ruim 61.000 keer gezocht. Daarnaast zochten Nederlanders dit jaar veel op het woord 'sloep', iets wat mogelijk ook met de warme zomermaanden te maken heeft.