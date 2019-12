Arnhem gaat nieuw beleid invoeren over hoe de lokale overheid omgaat met schulden bij inwoners. Hierdoor wordt op 1 januari 2020 zo'n 2,3 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden, meldt de gemeente donderdag.

Het gaat om bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen die later terugbetaald moesten worden wanneer ontvangers werk kregen.

Met het nieuwe beleid komen inwoners na 36 maanden in aanmerking voor kwijtschelding. Voor schulden waar fraude bij betrokken is, wordt de kwijtscheldingstermijn juist verlengd.

De kwijtschelding is onderdeel van breder beleid. Zo wordt de beslagvrije voet bij inhouding op de bijstandsuitkering verhoogd naar 95 procent. Hierdoor houden mensen met schulden meer over.

Lagere incassokosten

De incassokosten die de gemeente rekent, worden niet meer gerekend als percentage van de schuld, maar worden voortaan vastgezet op 75 euro. In eerdere gevallen konden de incassokosten oplopen tot wel 700 euro.

Ook wordt er vanaf volgend jaar geen wettelijke rente meer gerekend over schulden van inwoners die langdurig een schuld hebben openstaan.

In totaal zullen de maatregelen tot en met 2039 tot een extra kostenpost van 2,5 miljoen euro leiden.

Wethouder Martien Louwers van de gemeente zegt in een persbericht dat zij hoopt dat de gemeente een voorbeeld wordt voor andere schuldeisers. "Want als de schuldenlast, bijvoorbeeld door boetes, steeds hoger wordt, komen mensen in een vicieuze cirkel terecht", aldus Louwers.

"Schulden veroorzaken stress, waardoor ook sneller andere problemen ontstaan. Het hebben van schulden staat vaak het zoeken naar een baan in de weg."