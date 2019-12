De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe? Deze week Margreet Bosch, die na haar pensioen Amsterdam verruilde voor Heiloo.

Wie: Margreet (68)

Waar: Heiloo

Met pensioen: Op haar 64e

Na: 44 jaar in de gezondheidszorg

Hoe bevalt je pensioen tot nu toe, Margreet?

"Ik was heel bang voor het zwarte gat! Ik heb mijn leven lang fulltime gewerkt en mijn werk was voor mij zingeving, een manier om me te bewijzen. Er veranderde in die periode nog meer in mijn leven: mijn relatie ging uit na 36 jaar en ik verhuisde twee jaar na mijn pensioen van Amsterdam naar Heiloo."

“Ik ben eerlijk gezegd nooit een échte verpleegster geweest. Die zijn handig en ik beslist niet.” Margreet

En toen viel je in het zwarte gat?

"Absoluut niet! Het is me alles meegevallen en uit Amsterdam verhuizen was de beste beslissing ooit. Natuurlijk was er verdriet om mijn stukgelopen relatie, maar ik voel me nu een stuk vrijer. Ik woon vlak bij het bos en bij het strand en ik ben gek op wandelen en de natuur. Amsterdam is 35 minuten hier vandaan, dus daar ben ik zo. Toen ik verhuisde, vroegen veel mensen: 'Zou je dat nou wel doen?' Maar het is me niet tegengevallen. Ik hou van mensen en heb een groot sociaal netwerk. En ik doe één dag per week vrijwilligerswerk."

Mis je het werken in de zorg?

"Ik ben eerlijk gezegd nooit een échte verpleegster geweest. Die zijn handig en dat ben ik beslist niet. Ik had moeite met het verdriet, met ziekte en met mensen die sterven. Verpleegkundigen zijn kordaat, adequaat en houden de balans tussen zorgen en aanpakken. Dat had ik niet."

“Nu ik er zo over nadenk: wat ben ik eigenlijk een geluksvogel!” Margreet

Maar waarom koos je er dan voor?

"Na de middelbare school wilde ik niet meer leren. Ik heb een blauwe maandag op kantoor gewerkt, maar daar maakte ik echt een potje van. Het werk was veel te ingewikkeld en ik moest veel geholpen worden. Een collega zei een keer: 'In de verpleging zou jij nooit kunnen werken!' Toen dacht ik: hé, goed idee. Dus dat ben ik gaan doen. Eerst dus uitvoerend en later gaf ik leiding. In de laatste jaren voor mijn pensioen was ik kwaliteitsfunctionaris bij een verpleeghuis."

"Eigenlijk eindigde ik mijn carrière zoals ik hem begon: niet helemaal op mijn plek. Ik vond dat er veel verdriet was en ik kon te weinig doen voor patiënten, behalve een praatje bij het koffieautomaat. Ik voelde me haast schuldig dat ik zelf lekker gezond rondliep tussen al die zieke mensen. Ik wilde na mijn loopbaan wel vrijwillig blijven werken, maar niet meer de zorg in. Nu werk ik een dag per week bij Landgoed Willibrordus."

Lekker schoffelen?

"Nee, het landgoed wordt deels gebruikt door GGZ Noord-Holland-Noord en een deel ervan heeft een herbestemming gekregen. Er worden activiteiten georganiseerd zoals concerten en toneelvoorstellingen in de cultuurkoepel. Daar sta ik een paar keer per maand achter de bar!"

“Het kwam gewoon niet in me op om parttime te werken.” Margreet

"Ik werk ook mee in de verhalenkamer die er op het landgoed is, waar onder andere ex-patiënten hun herstelverhalen vertellen. Dat is nodig, want de psychiatrie lijdt onder een stigma. Een psychische ziekte maakt mensen bang, we begrijpen het niet. Die verhalen helpen om het taboe te doorbreken. Ik zocht zingeving na mijn pensioen en dat haal ik uit dit werk."

En hoe zit het met de financiële kant van je pensioen?

"Ik ben heel tevreden. Ik heb ook altijd fulltime gewerkt. Het kwam gewoon niet in me op om parttime te werken. Ik hield er altijd van en we hebben ook geen kinderen. Je bouwt dus een goed pensioen op na zoveel jaar. Omdat ik mijn huis pas rond mijn 65e kocht, betaal ik een hoge hypotheek. Maar dat is het waard! Ik prijs me gelukkig. Ik kan uit eten, borrelen met vrienden en af en toe een boek kopen. Geld geeft je echt vrijheid. Nu ik er zo over nadenk: wat ben ik eigenlijk een geluksvogel."