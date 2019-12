Overdadige diners, familiebezoek, cadeautjes, elk jaar nieuwe ballen en een kerstjurk: Kerst is niet goedkoop - maar het kán wel.

Nederlanders houden hun kerstuitgaven redelijk binnen de perken vergeleken met de rest van Europa. We spenderen zo'n 465 euro per huishouden aan cadeaus, boodschappen, nieuwe kleding, een boom met versiering en bijbehorende stroomkosten en aan kerstkaarten met postzegels.

In de rest van West- en Zuid-Europa ligt dat gemiddelde op 623 euro, blijkt uit onderzoek van Centre for Retail Research. We doen het dus zuinig aan, maar het kan nog veel zuiniger. Zo is het allemaal ook nog leuk ná Kerst, zegt budgetcoach Tineke van den Tillaert.

Vlees noch vis

Als er iets duurder is geworden dit jaar is het vlees en vis. De prijzen ervan waren in mei van dit jaar bijna 5 procent duurder op jaarbasis, rekende het CBS uit, en dat is de grootste prijsstijging in bijna anderhalf jaar tijd. De gemiddelde Nederlander eet ruim 77 kilo vlees per jaar. Vervang de kalkoenen, patrijzen of hertenbiefstukje voor een leuk, vegetarisch recept en je bespaart flink op het kerstdiner. Ter vergelijking: een kalkoen kost zo'n 40 euro bij de kwaliteitsslager. Een bloemkool kost 1 euro.

Trek rommella open en check de kussens van je bank

Onderdeel van het verdienmodel van de VVV-bon: de niet-verzilverde bonnen die in bankvoeringen zitten, weggewaaid zijn, in een boek verstopt zitten of al jaren in je rommella liggen. Van plan om een leuk jurkje te kopen, een nieuw parfum of een mooie kerststropdas? Betaal met je cadeabon. Misschien ligt je kerstkeuzecadeau van vorig jaar er nog wel.

Kijk in je kast

We weten nauwelijks wat er in onze kast hangt en geven met de feestdagen snel geld uit aan een mooi kledingstuk, zegt budgetcoach Van dern Tillaert. "Duik eens achterin je kast en kijk hoe je je outfit mooi maakt met een kleine aankoop, zoals een vestje of das."

Laat lifters betalen en reis samen met de trein

Op familiebezoek naar de andere kant van het land? Bespaar op benzine door een betalende lifter mee te nemen. Op BlaBlaCar.nl kun je je ritje plaatsen en lifters uitzoeken. Beetje eng? Er worden ook woman-only ritten aangeboden. Wie liever met de trein reist, kan op feestdagen goedkoop samenreizen. Met een groep van 4 tot 7 personen reis je samen naar een bestemming in Nederland voor 8 euro per persoon per enkele reis.

Iedereen een gang

Samen met vrienden en familie eten? Laat iedereen iets mee nemen, zegt budgetcoach Van den Tillaert. "Dat is leuk, verrassend en zo spreid je je uitgaven. Laat iedereen één gang meenemen en haal de boodschappen voor die van jou in de aanbieding. Een uitgebreid diner met eindeloos veel gangen klinkt lekker en luxe, maar lang niet iedereen zit erop te wachten, vooral kinderen niet, aldus de budgetcoach.

"Hou het simpel, en laat je niet verleiden door alle marketing rondom Kerst. Alles lijkt overdadig te moeten zijn, met veel luxe. Het gaat om samenzijn, en dat weet eigenlijk iedereen wel."

Uitpakken leuker dan het cadeautje

Kinderen houden van cadeautjes, zegt de budgetcoach, maar vooral van een hele berg. "Het gaat ze meer om het uitpakken van cadeautjes dan dat er veel dure dingen in moeten zitten. Leg tussen de cadeautjes ook praktische dingen die ze toch nodig hebben, zoals sokken of een pyamaatje."

De allerbelangrijkste tip, zegt Van den Tillaert: stel een kerstbudget vast en hou je daaraan. "Zo voorkom je dat je op basis van schaarste keuzes gaat maken."