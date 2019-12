ING zal in het nieuwe jaar flink minder in de Nederlandse winkelstraat te vinden zijn. De bank sluit per 2020 40 procent van de servicebalies in Nederland, bevestigt ING. Bij de balies is het mogelijk om eenvoudige bankzaken, zoals het openen van een bankrekening, te regelen.

In totaal sluit ING 150 van de 380 servicebalies. Deze balies zijn met name te vinden in winkels, zoals Bruna, Primera en The Read Shop. De bank laat weten dat de servicebalies door het hele land verdwijnen.

Wel blijft het mogelijk om in of vlakbij de verdwenen servicepunten geld op te nemen. De bank laat weten dat er bankautomaten van het merk Geldmaat bij zullen komen, als deze er nog niet zijn.

De servicelocaties die overblijven worden omgebouwd en richten zich met name op hulp voor digitale bankhandelingen. De bank stelt tot het besluit te zijn gekomen na een uitgebreide proef met nieuwe servicepunten in het afgelopen jaar: "De reacties van zowel klanten als betrokken ondernemers zijn positief", schrijft de bank in een reactie.

ING-klanten moeten voortaan naar een kantoor van de bank voor algemene bankzaken, voor de dagelijkse bankzaken kunnen klanten van de bank nog wel bij servicepunten terecht, aldus de bank.