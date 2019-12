Voorlopig is een verbod op negatieve spaarrente van de baan, meldt de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra is een dergelijk verbod een te grote stap.

Het besluit van Hoekstra volgt op vragen van het CDA en de PvdA. De partijen stelden vragen naar aanleiding van een dergelijk verbod dat onlangs in België werd ingevoerd.

De minister stelde eerder in antwoord op Kamervragen dat een "hard verbod" op een negatieve spaarrente een "zeer forse ingreep in de markt" zou zijn, die ook negatieve effecten met zich meebrengt. Zo zou zo'n verbod monetair beleid minder effectief kunnen maken en in het ergste geval de financiële stabiliteit kunnen schaden.

Onder meer de Volksbank en ABN AMRO meldden al eerder dat in 2020 geen negatieve rente in te voeren voor spaarders met een saldo tot 100.000 euro