Europese ministers van Financiën zijn donderdag overeengekomen dat private digitale valuta zoals Facebooks libra voorlopig niet worden geïntroduceerd in de Europese Unie (EU). De risico's die deze munten met zich meebrengen moeten eerst duidelijk worden geïdentificeerd en aangepakt.

De ministers zien EU-regels om cryptomunten te reguleren wel als een mogelijke volgende stap. De Europese Commissie werkt al aan een dergelijk plan, vertelde vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt ook of het nodig is om een eigen publieke digitale valuta te ontwikkelen. Dat zou vooral het geval zijn als het aantal contante betalingen sterk blijft afnemen. De gevolgen van een dergelijk stap zouden overigens wel eerst goed moeten worden onderzocht, aldus de centrale bank.

De uitspraak van de ministers gaat over zogenoemde 'stablecoins', waarvan libra een bekend voorbeeld is. Het verschil tussen deze soort en cryptomunten zoals bitcoin, is dat achter stablecoins traditionele valuta zitten, terwijl de waarde van munten als bitcoin wordt bepaald door de markt. Beide soorten vallen wel in de overkoepelende categorie van cryptovaluta.

Frankrijk blokkeert introductie in de EU

Wereldwijd zijn toezichthouders al kritisch op libra sinds de bekendmaking van de plannen van Facebook afgelopen juni, en vooral op de mogelijke negatieve invloed van de cryptomunt op het bestaande financiële systeem. Frankrijk stelde in september dat het daarom de introductie van libra in Europa zou tegenhouden. Ook in onder meer de Verenigde Staten en China is men kritisch op de munt.

Een kwart van de bedrijven die zich eerst achter de Facebook-munt schaarde in de zogenoemde Libra Association, is afgehaakt. Zo kozen creditcardbedrijven Mastercard en Visa er afgelopen oktober voor te vertrekken. Facebook stelt zich echter nog altijd ten doel om de munt in juni 2020 te introduceren.