Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Mayanoraa (26)

Verdient de kost als: Socialemediaspecialist en tolk

Waar: Utrecht

Woont : Alleen



Maya's bonnetje Bananen 0,79 euro

Bio gember 0,43 euro

Boston creme 3,50

Humus 1,94 euro

Haverdrank barista 2,56 euro

Mandarijnen 1,95 euro

Magere kwark vanille 1,30 euro

Miniworteltje 0,90 euro

Miniworteltje 1,00 euro

Munt voordeel 1,09 euro

Quacker cruesli chocolade 2,75 euro

Tomaat focaccia 1,49

Totaal: 29,70 euro

Lekker hipsterbonnetje!

Dit is eigenlijk wat ik bijna altijd koop! Die kwark met cruesli en banaan is mijn ontbijt, en gember gebruik ik ook dagelijks. Ik doe het ook door de cappuccino: een pannetje met havermelk en gember verwarmen en dan koffie erbij!"

Klinkt goed! En al die miniwortels?

"Die neem ik mee als ik thuis werk, of op kantoor zit. Dan eet ik ze samen met die humus. Ik werk heel veel met mijn laptop vanuit cafés en koffietentjes en daar mag je geen snackjes mee. Die cafés en koffietentje zitten niet altijd te wachten op flexwerkers. Dat snap ik best. Vaak is er een hoekje ingericht waar je met een laptop mag zitten, helemaal verstopt en achter de planten. Dat vind ik ook weer niet leuk, want dan is het net alsof ik straf heb."

"Maar nu heb ik er een gevonden in Utrecht waar je voor 7,50 de hele dag mag werken en onbeperkt koffie en thee kunt pakken. Natuurlijk is het thuis goedkoper, maar ik vind het een stuk gezelliger. Als freelancer moet ik mezelf echt bezighouden en veel verschillende dingen doen, anders gaat het mis! Ik wil niet de hele dag thuis in pyjama rondhangen."

Wat doe je?

"Ik doe een hoop dingen tegelijk. Ik vertaal documentaires van het Arabisch naar Nederlands, ik doe marketing en sociale media en ik tolk voor vluchtelingen. Dat is vaak best heftig; ik vertaal ook gesprekken met de psycholoog. Soms denk ik: bizar dat de meeste mensen zo veel nuchterder dan ik zijn, terwijl ik een best simpel leventje heb! Ik reis ook veel, elke maand wel een keer. Ik ben net terug uit Jordanië, en ga over twee weken weer. Ik ga daar een paar weken vrijwilligerswerk doen. Mijn moeder komt uit Jordanië en mijn vader is Irakees, dus spreek ik de taal. Ik studeer trouwens ook nog toegepaste filosofie. Daar gaat mijn meeste geld naartoe, want de opleiding is niet erkend en ik betaal alles uit mijn eigen zak!"

Je hebt 20 euro uitgegeven aan deze boodschappen. Weet je hoeveel je per week besteedt?

"Nee, echt geen idee. Ik laat Picnic ook weleens komen voor de zware spullen, en dan besteed ik wel gelijk zo'n 40 euro. Maar eigenlijk komt het elke maand wel goed met mijn geld. Ik ben een goede burger en spaar maandelijks wel wat. Maar daar gaat niet mijn meeste geld naartoe, ik ga liever op reis!"