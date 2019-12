Een bestelling online, lunch afrekenen in de kantine of geld krijgen van een vriend. Steeds meer betalingen worden cashloos gedaan. Sommige mensen raken zelfs maanden achter elkaar geen brief- of muntgeld meer aan.

Toch zijn er nog iets meer dan zevenduizend geldautomaten in Nederland, ondanks dat het aantal onder druk staat door onder meer plofkraken. Deze week kondigde ABN AMRO aan tijdelijk 470 geldautomaten te sluiten door een golf van plofkraken.

Sinds 2015 betalen Nederlanders vaker met de pinpas aan de kassa dan met contant geld. In de eerste helft van 2018 werd 39 procent van de betalingen aan de kassa gedaan met brief- of muntgeld.

Ook de totale waarde van contante betalingen is flink afgenomen. In 2010 werd er aan de kassa voor 52 miljard euro afgerekend in contanten. In 2017 is dat gedaald naar 32 miljard euro. Het aantal pinbetalingen nam in die periode toe met 99 procent naar bijna 4,3 miljard pintransacties, met een totale waarde van 108 miljard euro.

Het aantal keren dat er geld werd opgenomen bij een geldautomaat daalde tussen 2010 en 2018 met een derde, naar ruim 287 miljoen opnames. Dit is inclusief de geldopnames van klanten van buitenlandse banken bij Nederlandse automaten. Het totale opgenomen bedrag daalde in deze periode met bijna 19 procent, naar 42 miljard euro.

Gebruik van contant geld blijft substantieel

42 miljard, geen klein bedrag en dat constateert ook het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in rapportages. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van belangenclubs voor ondernemers, banken, ouderen, maar ook bijvoorbeeld de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het gebruik van contant geld blijft substantieel, concludeerde het MOB eerder. Volgens de partijen vervult contant geld ook een rol die simpelweg niet kan worden overgenomen door girale betalingen. Zo kiezen sommige mensen voor de anonimiteit die contant geld kan bieden.

Uit een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt ook dat er nog steeds behoefte is aan de mogelijkheid om met contant geld te kunnen betalen in Nederland en geldautomaten zijn veruit de belangrijkste manier om aan bankbiljetten te komen.

Contant geld van maatschappelijk belang

Contant geld kun je zien als een soort nutsfunctie, legt Gijs Boudewijn, onderdirecteur van Betaalvereniging Nederland uit. Het is bijvoorbeeld een terugvalmogelijkheid voor wanneer pinnen niet kan.

Ook is contant geld van belang voor ouderen en mensen met een functiebeperking. "In het maatschappelijk overleg hebben we de afspraak gemaakt dat we het goed functioneren van de infrastructuur voor contant geld van maatschappelijk belang is."

Boudewijn merkt wel op dat met de overgang naar de Geldmaat het aantal automaten kan dalen, zonder dat de dekkingsgraad daalt. In het overleg is afgesproken dat iedere burger binnen een straal van 5 kilometer een automaat kan vinden.

"We hebben eigenlijk veel minder geldautomaten nodig als we dezelfde zouden gebruiken." Bij de Geldmaat werken ABN AMRO, ING en Rabobank samen en bieden ze dezelfde geldautomaat aan.