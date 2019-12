Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Silvia (39)

Verdient de kost als: Verpleegkundige

Waar: Groningen

Woont met: Man en vier kinderen (5, 7, 9 en 11 jaar)



Silvia's bonnetje Zonnebloemolie 2,39 euro

Droge worst 2,50 euro

4 X Paternina 25, 96 euro

4 X Karvan siroop 11,92 euro

2 X Pickwick 5,38 euro

2 X Hagelslag 2,50 euro

Knackebrod 1,29 euro

Happy Socks 7,98 euro

Totaal: 59, 92 euro

Bonus: 17,22 euro

Totaal: 42,70 euro

Ik vind het een vrolijk bonnetje, met die sokken, wijn en lekkere worstjes!

"Dit is echt een typisch tussendoorbonnetje want we bestellen ons eten altijd online. Maar ze hadden de favoriete limonadesmaak van mijn kinderen niet meer in de app, grenadine. Ik had zonnebloemolie, thee en hagelslag nodig en toen ik die wijn, de Happy Socks en de droge worst zag dacht ik: die neem ik mee!"

"Die sokken zijn voor m'n man, van die leuke roze. "Die heb je zeker van mama gekregen", zei m'n dochter later. En die droge worst is van een lokale slager die zijn worsten bij de Albert Heijn verkoopt. Daar maak ik mijn oudste zoon dolgelukkig mee, dus ik nam ze voor hem mee. Ik was ze trouwens nog vergeten ook en we vonden 'm later terug achterin de auto. Ik eet 't toch op hoor, zei m'n zoon toen-ie ze vond. Ik wenste 'm veel succes!"

Volgens mij blijft dat heel lang goed, zo'n worst.

"Ja, ik denk het ook. Onze kinderen zijn al jong redelijk zelfstandig. Zo smeren ze al vanaf dat ze naar school gaan hun eigen lunch tijdens het ontbijt. De jongste zag ik al brood smeren toen ze anderhalf was. "

Je tussendoorbonnetje was 42 euro. Hoeveel geven jullie uit aan boodschappen?

"Ik denk dat we tussen de 800 en 1.000 euro per maand zitten, maar we hebben dan ook wel echt een bourgondische levensstijl. We zouden wel wat beter kunnen budgetteren, maar vinden lekker en gevarieerd eten ook heel belangrijk. We houden allebei van koken, en aardappels, groente, vlees eten we nauwelijks.

Wat dan wel?

We houden van pastasalades met avocado en pesto, van een biefstukje met salade, of burrito's. Onze boodschappenuitgaven zijn wel een puntje van aandacht. We weten wel hoe het moet, en proberen de adviezen van het Nibud aan te houden."

Wat adviseert Nibud?

"Je vult dan in hoe groot je gezin is, en wat de leeftijden van de kinderen zijn. We zouden dan met 192 euro per maand goed rond kunnen komen qua boodschappen. Maar dat halen we dus niet. We gaan dan bijvoorbeeld naar de markt, halen daar wat lekkere dingen en dan ben je er al overheen. En mijn man en ik werken allebei en zijn soms later thuis dan verwacht. Dan lukt het niet met onze geplande maaltijden. Maar we zijn van goede wil: we hebben samen een app waar we onze favoriete maaltijden inzetten en dan maken we een weekplanning. Geld uitgeven kost ons gewoon niet zoveel moeite, en we hebben gelukkig die vrijheid!"