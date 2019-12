Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Hedwig Stufken (27)

Verdient de kost als: softwaretester

Waar: Almere

Woont: alleen



Hedwigs bonnetje: 8 x Basic sperziebonen gebroken 6,75 euro

3 x Tuinerwten 2,55 euro

Kipfilet 7,00 euro

Rundergehakt 4,95 euro

4 x Shoarmareepjes 22,58 euro

Toiletpapier 3,19 euro

AH Ultra lang 1,09 euro

2 x vloeibaar basis 2,58 euro

3 x Broccolimix 7,68 euro

6 x Paprikareepjes 16,68 euro

Kruidenmix voor kip 3,09 euro

5 x Winterdorp 0,00 euro

Verpakking 4,05 euro

Totaal: 82,29 euro

Wat een gigantische berg sperzieboontjes, paprika en erwtjes! Hoe zit dat?

"Ik koop in bulk! Dat is veel goedkoper. Ik doe mijn boodschappen eens per maand. Dat vind ik prettiger dan elke week opnieuw uitzoeken wat ik wil gaan eten. Ik hou ervan om elke dag ongeveer hetzelfde te eten, onder andere omdat ik autisme heb. Ik ben erg slecht in beslissingen nemen en dan ga ik snel richting fastfood. Ik wil ook wat afvallen, en zo weet ik precies hoeveel calorieën ik dagelijks binnenkrijg. Met vlees wil ik nog weleens afwisselen."

En lekkere drankjes, toetjes of snoep?

"Ik drink alleen water en haal eens in de twee, drie maanden een doos thee voor visite. Snoepen doe ik ook niet en ik eet ook geen yoghurt of dat soort dingen. Alleen voor visite haal ik soms iets extra's. Ik maak gewoon eens per maand de keuze wat ik eet! Ik hou van mijn eigen maaltje. Hoewel: het zou wel een idee kunnen zijn om eens wat andere dingen te proberen en te kijken of ik het net zo gezond kan houden."

80 euro heb je nu uitgegeven. Blijft het daarbij voor deze maand?

"Ja, dat is redelijk gemiddeld. Het ligt natuurlijk een beetje aan mijn voorraad. Ik heb een maand gehad waarin het 60 was, en ook weleens maanden van 110 euro. Voor kleine dingetjes ga ik nog weleens naar de Deen, als ik er langsloop."

Maar het is december, en er staat helemaal geen stol of glühwein op je bon!

"Veel te ongezond joh! Ik hou ook niet van glühwein. Ik ben met Kerst bij mijn ouders, die hebben vast wel een plakje stol voor me!"

Respect voor je ijzeren discipline. Waar gaat het grootste deel van je inkomen naartoe?

"Voornamelijk naar mijn hobby's. Ik doe veel aan handwerken en stof. Garen en andere spullen kunnen best prijzig zijn. Ik probeer ook veel te sparen. Sinds ik het huis uit ben, nu drie jaar, leek me dit gewoon de meest logische manier van leven. Ik bestel mijn boodschappen online, en haal het dan zelf op bij een ophaalpunt. Een supermarkt in lopen, geeft me erg veel prikkels. Het kost me hooguit een kwartiertje, en dan ben ik weer thuis."

Hoe zijn de winterhuisjes trouwens? Met zo veel boodschappen zit je natuurlijk meteen aan een heel dorp.

"Ik spaar ze niet echt, maar ik was benieuwd naar wat het was. Ze zijn wel geinig! Ik denk dat ik het plankje waar ze op moeten binnenkort even gaan halen. Maar er zijn er in totaal 45, ik moet nog wel even!"