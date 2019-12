De variabele energietarieven van de drie grote leveranciers Essent, Eneco en Vattenfall blijven in 2020 gelijk, meldt prijsvergelijker Pricewise dinsdag. Doordat de belastingen voor consumenten omlaag gaan, daalt de totale energierekening voor de meeste huishoudens.

Een gemiddeld huishouden zou ongeveer 70 euro per jaar goedkoper uit zijn.

De belastingen dalen volgend jaar gemiddeld zo'n 75 euro. Dat is vooral te danken aan de verhoging van de korting op de energiebelasting. Die stijgt van 311 euro per jaar naar 527 euro per jaar. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor de aansluiting met gemiddeld 60 euro per jaar.

Pricewise verwacht dat de energierekening na 2020 mogelijk weer gaat stijgen als gevolg van stijgende netwerkkosten en een toenemende energiebelastingdruk vanaf 2021.

"Netbeheerders moeten in de toekomst hogere kosten en investeringen in het netwerk doorberekenen aan de consument", zegt Pricewise-directeur Hans de Kok. "Deze kosten zullen daarom een paar tientjes per jaar stijgen."

De variabele energietarieven worden meestal twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, aangepast.