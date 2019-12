Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Ramona de Bronck (36)

Verdient de kost als: Runt een natuurvoedingswinkel voor huisdieren

Waar: IJmuiden

Woont met: Man en zoon (3)

Ramona's bonnetje 2 x Cashewnoten 4,72 euro

2 x Robijn K&K 17,58 euro

Yoghurt 1,69 euro

Robijn Wit 8,95 euro

Robijn K&K 8,95 euro

Vaatwastabletten 2,79 euro

Halfvolle melk 1,05 euro

Pecannoten 3,90 euro

Eieren 3,69 euro

2 x Kokosmelk 2,58 euro

Kipfilet 7,11 euro

Gerookte kip 6,75 euro

Kipdijfilet 5,15 euro

Pitabroodjes 0,74 euro

Shiitake 4,19 euro

Champignons 1,39 euro

2 x Mayonaise 2,78 euro

Shoarmamix 1,19 euro

2 x Kneipp-douchegel 10,54 euro

IJsbergsla 1,05 euro

Romainesla 1,69 euro

Cherrytomaten 0,95 euro

Bloemkool 2,29 euro

Sperziebonen 1,49 euro

Venkel 0,65 euro

Aardappels 1,53 euro

Doyennéperen 1,23 euro

KL-schijfjes 0,59 euro

Zuurkool 0,89 euro

Take One 1,49 euro

Avocado 2,79 euro

Citroenen 1,49 euro

Biologische feta 3,09 euro

Galiameloen 2,19 euro

Knolselderij 0,89 euro

2 x Komkommer 1,50 euro

Courgette 0,69 euro

Biologische bananen 1,22 euro

Winterpeen 0,49 euro

Flespompoen 3,12 euro

Gember 1,12 euro

Elstarappels 1,12 euro

Frambozen 2,99 euro

Kiwi's 0,65 euro

Totaal: 131,19 euro

Bonusvoordeel: 34,77 euro

Totaal: 96,42 euro

Lekker gehamsterd?

"Ik had geluk met dat wasmiddel! Dat scheelt enorm. Verder valt het wel mee, toch? We zijn thuis met z'n drieën en mijn man is kok. Hij eet dus vier dagen in de week niet thuis, maar op z'n werk. Zo kun je 's avonds nog eens een boek lezen in plaats van alle tijd met je partner doorbrengen! Maar ik eet zelf enorm veel groente en daarom is die bon zo lang. 's Middags een gigantische bak sla met zo'n 700, 800 gram groente en 's avond weer. Ik denk dat ik wel aan 1 kilo groente per dag zit."

Je favoriete groente?

"Dat is venkel, die heb ik pas kort geleden ontdekt. Heerlijk fris door m'n salade! Ik eet het wel drie keer in de week. Ik ben begin dit jaar begonnen met de methode OERsterk van Richard de Leth. Hij adviseert enorm veel groente en dat werkt. Ik ben al 45 kilo afgevallen. Ik zat al in de schaal van morbide obesitas en dat is echt vervelend, al dat extra gewicht met je meedragen. Ik ben ook lang. Ik ben toevallig gisteren gaan shoppen en er is zo veel meer keus zonder obesitas! Alles valt mooier, ik kan lichtere kleuren dragen en het staat me gewoon echt mooier. Ik ben helemaal voor body positivity, maar ik vind mezelf een stuk mooier!"

Knap, 45 kilo in een jaar!

"Ik ben er ook erg trots op! We zijn wel wat meer kwijt aan boodschappen door al die groenten. Bij de Lidl zijn fruit en groenten goedkoper, maar die is niet in de buurt. Ik kan er wel naartoe gaan om geld te besparen, maar tijd is geld voor mij, want ik heb een eigen zaak. Ik hou het dus bij de Albert Heijn. Veel lanen hoef ik daar niet meer in te slaan, want koekjes, chips, rundvlees komen er allemaal niet meer in. We hoeven wat boodschappen betreft niet op de kleintjes te letten. Maar wij geven ook geen geld uit aan dure vakanties en we sparen nauwelijks. Behalve een potje voor onze zoon voor als hij later wil studeren."

Al die nieuwe kleren kosten vast ook wat!

"Ja, maar nu ik zoveel groente eet, zit ik volgens mij echt op het goede spoor en blijf ik wel op gewicht. De laatste keer dat ik zo veel afviel, werd ik meteen zwanger. Dat was dus van korte duur. Samen met een opruimcoach heb ik daarna mijn kast aangepakt met de methode van Marie Kondo. Van die kleren in kleine maten werd ik ongelukkig, want ik paste ze niet meer. Nu denk ik: jammer van dat ene leuke vestje! Aan de andere kant: het werkte bevrijdend en gaf echt joy. Daardoor kon ik nu al die kilo's kwijtraken. Ik heb mijn eigen winkel in Haarlem, waar ik natuurvoeding voor dieren verkoop, maar mijn ouders nemen die binnenkort over. Dan ga ik zelf aan de slag als gewichtsconsulente om anderen met overgewicht te helpen. Ik ben 36 en heb wel weer zin in een nieuwe uitdaging!"