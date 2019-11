We kunnen er niet omheen: het is Black Friday, Black Week of soms zelf Black Tiendaagse en dat betekent dat de koopjes ons al weken om de oren vliegen. Niet zeker waar je goed aan doet op zo'n dag? Denk hier aan voordat je je portemonnee trekt.

De NS heeft Black Friday-aanbiedingen. De Albert Heijn komt met een Black Friday-bakfiets. De kapper heeft een dealtje, de slager, de Media Markt. We gaan sowieso geld uitgeven in deze troosteloze, regenachtige tijd voor de feestdagen, zegt universitair hoofddocent marketing Maarten Gijsenberg (Rijksuniversiteit Groningen). Dus grijpt elke retailer Black Friday aan om jou te verleiden, en Black Friday is dus niets meer dan een kapstok die gebruikt wordt om klanten te trekken.

Denk hieraan als je slim je Black Friday-aankoop wil doen: