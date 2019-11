We kunnen er niet omheen: het is Black Friday, Black Week of soms zelf Black Tiendaagse en dat betekent dat de koopjes ons al weken om de oren vliegen. Niet zeker waar je goed aan doet op zo'n dag? Denk hier aan voordat je je portemonnee trekt.

De NS heeft Black Friday-aanbiedingen. De Albert Heijn komt met een Black Friday-bakfiets. De kapper heeft een dealtje, de slager, de Media Markt. We gaan sowieso geld uitgeven in deze troosteloze, regenachtige tijd voor de feestdagen, zegt universitair hoofddocent marketing Maarten Gijsenberg (Rijksuniversiteit Groningen). Dus grijpt elke retailer Black Friday aan om jou te verleiden, en Black Friday is dus niets meer dan een kapstok die gebruikt wordt om klanten te trekken.

Denk hieraan als je slim je Black Friday-aankoop wil doen:

Heb je het nodig?

Het allereerste dat je als consument moet doen voordat je je koopje sluit, zegt Gijsenberg: bedenk of je het product nodig hebt. "Zelfs als de korting echt geweldig is, bijvoorbeeld 50 procent zodat je nog maar 250 euro betaalt voor een spelcomputer, camera, tablet of wat dan ook: als-ie ongebruikt in de hoek blijft liggen is het 250 euro te veel."

Let op prijsmisleiding

Een groot aantal webwinkels adverteert nog steeds met verzonnen aanbiedingen, blijkt deze week uit onderzoek van de Consumentenbond. De doorgestreepte 'van-prijs' werd door de winkels helemaal niet gerekend. Die prijsmisleiding is in strijd met de wet. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de werkelijke prijs van producten, zegt Gijsenberg. "Op een website als Tweakers kun je de actuele prijsevolutie volgen en lees je ook reviews. Als je goed zoekt, is er altijd wel ergens 20 procent korting, en de aanbevolen retailprijs is bijna fictief. Die 20 procent korting is er altijd, niet alleen op Black Friday."

Ga voor lokaal

Voor kleine, lokale winkeliers is dit een treurige periode, want de grote ketens trekken alle consumenten naar zich toe met grote kortingen. Toch loont het om bij de kleine aanbieders te winkelen op Black Friday, zegt de retaildeskundige. "Zij geven je vaak een betere service, waarbij je vaak ook makkelijker terug kunt als je product niet in orde is. Bij grotere spelers is dat vaak niet zo makkelijk, waardoor je op lange termijn mogelijk duurder uit bent."

Er is genoeg voor iedereen

Het onlineaanbod is groot, en je hoeft niet om 23.59 uur op donderdag klaar te zitten achter je laptop en snel alles in je winkelmandje gooien. Klik rustig verder, je loopt niets mis. Blijf vergelijken.

Geluksgevoel ebt weg

Een consumptieslaaf zijn, wil je dat echt? Kopen om het kopen maakt je niet gelukkig, aldus de universitair hoofddocent. "Het geluksgevoel ebt weg, en er ontstaat als snel nood naar weer iets nieuws. Verzadiging treedt een keer op, en we moeten ons realiseren dat niemand vier televisies nodig heeft."

Wees streng

Wees streng voor jezelf, zegt Gijsenberg, wat op langere termijn loont dat."Heb je een televisie van 48 inch, dan heb je die van 52 inch met veel korting waarschijnlijk niet nodig. Bewaar het geld, en investeer in iets waar je wel langer gelukkig van blijft." En uit onderzoek blijkt dat dat meestal geen spullen zijn, aldus de deskundige, maar nieuwe ervaringen en tijd met mensen die om je geven.

Let op de regels van de douane