De subsidie voor warmtepompen in nieuwbouwhuizen en nieuwe kantoren vervalt op 1 januari 2020. Dit komt doordat nieuwbouwhuizen vanaf 1 juli vorig jaar geen gasaansluiting meer mogen krijgen.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie voor het verduurzamen van het huis.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE-regeling wel wordt verlengd tot 2030. De maatregel wordt ook breder ingezet. Zo kunnen straks ook isolatiemaatregelen worden gefinancierd met de subsidie. In 2019 was 160 miljoen euro beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren.

Vereniging Eigen Huis zegt tegen RTL Z dat het afschaffen van de regeling pijnlijk is. De belangenclub merkt op dat subsidies voor verduurzaming vaak kort beschikbaar zijn en dat de budgetten snel op zijn. Mensen zouden worden overvallen wanneer een regeling afloopt.