Negen van de grootste Nederlandse pensioenfondsen investeren geld in wapenfabrikanten die leveren aan landen die mensenrechten schenden, meldt NRC op basis van een donderdag gepubliceerd onderzoek van vredesorganisatie PAX.

Volgens Pax hebben de fondsen meer dan een miljard euro geïnvesteerd aan in totaal veertien wapenfabrikanten die omstreden leveringen doen in landen die mensenrechten schenden, zoals Saoedi-Arabië, zegt NRC.

Pax deed het onderzoek namens de Eerlijke Pensioenwijzer, een bundeling van organisaties die het beleggen van pensioengeld controleren op onder andere mensenrechten.

Volgens onderzoeker Cor Oudes van Pax wordt er pensioengeld van de meeste Nederlanders belegd in wapenbedrijven die gevechtsvliegtuigen leveren aan Saoedi-Arabië. Deze vliegtuigen maken burgerslachtoffers bij bombardementen in Jemen.

Nederland stopte in 2016 grotendeels met de wapenexport naar Saoedi-Arabië, vanwege de burgeroorlog in Jemen waarbij 100.000 mensen omkwamen. Oudes meent dat er via de pensioenfondsen nu toch geld naar bedrijven gaat die aan het land leveren, meldt NRC.

De investering gaat grotendeels via het ABP, het pensioenfonds voor personeel van de overheid. ABP belegt ongeveer 570 miljoen euro in United Technologies Corporation (UTC) en General Electric (GE). Deze bedrijven leveren motoren van militaire vliegtuigen aan Saoedi-Arabië en aan de Verenigde Arabische Emiraten, een ander land dat betrokken is bij mensenrechtenschendingen.

PMT, het pensioenfonds voor de metaalsector, is het enige Nederlandse fonds dat geen geld investeert aan de wapenfabrikanten. Ook heeft geen van de Nederlandse pensioenfondsen een beleid tegen foute wapenhandel.