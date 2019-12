Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Nazriens bonnetje Appelmoesjes original 2,15 euro

Allerhande 0,00 euro

Avocado 1,99 euro

Bananen 1,19 euro

Bladspinazie 0,99 euro

Broccoli 1,09 euro

Champignons 1,39 euro

Courgette 0,65 euro

Fusilli 0,95 euro

Nescafé Gold cappuccino oploskoffie 2,09 euro

Unox Good noodles kip 2 stuks 0,97 euro

Hollandse bruine bonen 0,61 euro

Huisvuilzakken 1,49 euro

Kaars rustiek ivoor 2,29 euro

Kamille thee 1-kops 2 stuks 1,60 euro

Karnemelk 0,75 euro

Komkommer 3 stuks 2,25 euro

Les Pains mais half 2 stuks 1,50 euro

Magere Franse kwark 1,49 euro

Bar le Duc Mineraalwater 4 stuks 15,04 euro

Mini appeltaart 3,63 eur

Bellezza Mozzarella 0,57 euro

Lay's Naturel 2 stuks 2,00 euro

Van de Boom Peer met scheutje water 4 stuks 4,00 euro

Pitloze rode druiven 2,19 euro

Pickwick Rooibos 2 stuks 4,03 euro

Yum Yum Shrimp noodles 2 stuks 0,92 euro

BASIC Tomatenblokjes 4 stuks 1,80 euro

Yum Yum noodles 2 stuks 0,96 euro

Veldsla 1,00 euro

Volkoren bollen 2 stuks 1,75 euro

Winterpeen 0,69 euro

Verpakkingsmateriaal geleverd (statiegeld) AH Klapkrat 4 stuks 16,00 euro

Plastic verpakkingsmateriaal 0,05 euro

21% Servicekosten 1,50 euro

21% Verpakkingsmateriaal retour (statiegeld) -16,00

Garlan Cream cheese 70+ kruiden-knoflook 2 stuks 1,38 euro

Totaal: 66,95 euro

Wie: Nazrien Ozir

Waar: Den Haag

Verdient de kost als: nu ziek, daarvoor communicatiemedewerker bij de overheid

Woont: alleen

Een bezorgbon!

"Klopt. Ik laat mijn boodschappen door de Albert Heijn bezorgen. Ik weet precies wat ik wil en in gedachten loop ik langs de schappen en haal ik mijn vaste boodschappen. Die avocado eet ik met kruidenkaas en sla, en dan die noedels als warm ontbijtje met wat winterpeen of aardappelen. 's Ochtends iets warms eten past in de Chinese voedingsleer, TCM. Ik ben niet Chinees, maar van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Maar ik heb veel alternatieve geneeswijzen geprobeerd en dit ben ik blijven doen."

Waar heb je last van?

"Ik heb een burn-out sinds 2016, veel migraine en endometriose. Dat heeft veel invloed op mijn dagelijks leven. Endometriose betekent niet een beetje buikpijn, het zorgt ervoor dat mijn leven zich grotendeels binnenshuis afspeelt. Ik ben er open over, ook al zijn dit soort aandoeningen in mijn gemeenschap één en al taboe. Ik vind dat er veel meer bekendheid moet komen over endometriose. Misschien leidt het ook weer tot de ultieme tip voor mij."

"Sinds een jaar zit ik in de Ziektewet en voorlopig kan ik echt niet werken. Ik kan niet zomaar even een boodschapje doen of met het openbaar vervoer iemand opzoeken. In 2010 had ik ook al een burn-out, en toen is de boom omgewaaid. Nu voel ik me alsof-ie door een nieuwe storm helemaal ontworteld is."

Heftig. Ik zie wel een lichtje in de duisternis op je bon.

"Ja, ik hou van kaarsen en ik maak het thuis wel comfortabel, al wordt het behoorlijk saai. Maar waar moet ik naartoe? Ik kan niet zomaar een afspraak maken en gaan. Morgen moet ik naar de diëtist, maar het kan dat ik dat afzeg als ik een aanval krijg. Die diëtist gaat me helpen om van mijn migraine- en endometrioseklachten af te komen. Ik heb er niet heel veel vertrouwen in."

"Ik eet gewoon normaal: bijna geen vlees, wel vis en veel groente. Af en toe ben ik dat knagen en kauwen zat - dus deze keer heb ik appelmoes gekocht in plaats van appels. Je moet al zo veel om gezond te blijven! Ze zal me morgen wel een hoop vitaminepreparaten aansmeren, maar ach. Het is goed bedoeld!"

Waarom is dat water trouwens zo duur?

"Ja, dat zag ik ook! Het zijn wel flessen van 2,2 liter, dat scheelt. Ik bestel maar gelijk veel omdat je bij de Albert Heijn een minimum van 50 euro moet besteden, anders bezorgen ze niet. Dat is alleen op woensdag en vrijdag, de rest van de dagen is het zelfs 70! Ik bestel twee keer per week en vul het dan aan met wasmiddel of andere dure producten."

Kun je goed rondkomen nu je niet meer werkt?

"Mijn salaris wordt natuurlijk op den duur wel minder, maar op eten bezuinig ik niet. Ik heb geen grote uitgaven, geef niet om dure spullen en ik ga niet meer op reis, dus ik kom wel rond. Ik had al zes reizen geboekt voor 2016, maar toen kreeg ik deze burn-out en heb ik ze allemaal moeten annuleren. Het leven is allemaal leuk en aardig, maar je gezondheid is echt het allerbelangrijkst."