Rabobank verlaagt de spaarrente voor veel spaarrekeningen met ingang van 26 november van 0,03 naar 0,01 procent, meldt de bank woensdag. Dat geldt voor spaarbedragen tot 5 miljoen euro. Boven dat bedrag blijft de rente 0 procent.

Bij alle soorten spaarrekeningen van de Rabobank gaat de rente omlaag.

Voor geld dat langer op de spaarrekening blijft staan, zoals bij Rabo PeriodeSparen 30, daalt de rente van 0,08 naar 0,05 procent. Bij Rabo PeriodeSparen 90 gaat de rente van 0,13 naar 0,1 procent. Bij deze spaarrekeningen moet je dertig of negentig dagen van tevoren laten weten dat je geld wilt opnemen.

ING verlaagde de spaarrente medio augustus van 0,03 naar 0,02 procent. Bij ABN AMRO ging de spaarrente in juli al naar 0,02 procent. Rabobank had tot nu toe dus nog een relatief hoge rente in vergelijking met andere grote banken.

Dat veel banken de afgelopen tijd hun spaarrentes verlagen, heeft te maken met de Europese Centrale Bank (ECB), die de depositorente steeds verlaagt. Die rente ontvangen banken gewoonlijk van de ECB voor het stallen van geld. Omdat de rente momenteel negatief is, moeten banken nu echter betalen voor het stallen van hun overtollige kasgeld.