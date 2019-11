Architecten zijn per woensdag de eerste beroepsgroep met een cao waarin een minimumtarief voor zelfstandigen is vastgelegd. Zelfstandige architecten die voor een architectenbureau werken krijgen met de nieuwe cao minstens 150 procent van het (bruto)loon dat vaste werknemers krijgen.

Er zit een gat tussen het loon van een zzp'er en een vaste medewerker, omdat zelfstandigen zelf betalen voor pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere zaken.

De arbeidsovereenkomst heeft als doel om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en zzp'ers op bureaus te voorkomen.

"De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp'ers, die in opdracht van bureaus werken", schrijft Peter Schoorl, directeur van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), op de website van de vereniging.

De bepaling geldt niet voor zelfstandige architecten die voor een ander soort opdrachtgever werken dan een architectenbureau.

ACM staat prijsafspraken zzp'ers toe

Het is niet de eerste keer dat de beroepsgroep collectieve prijsafspraken voor zelfstandigen probeert af te spreken. In 2015 strandde een poging van de BNA na een interventie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), toen zei de marktautoriteit dat er illegale prijsafspraken werden gemaakt.

Dit veranderde afgelopen zomer, toen de ACM de Concept-leidraad tariefafspraken zzp'ers presenteerde. Hierin is afgesproken dat het voor zzp'ers wél mogelijk is om collectief afspraken te maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen.

"Wij willen markten goed laten werken voor mensen en bedrijven", zei bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM destijds. "Markten werken niet goed als zzp'ers door lage uurtarieven onder het bestaansminimum komen. Deze leidraad laat zien welke mogelijkheden zzp'ers hebben om hun inkomen te verbeteren."