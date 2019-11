Er moet een ruimhartige vergoeding komen voor de ouders die in de toeslagenaffaire gedupeerd zijn door de Belastingdienst, concludeert een commissie onder leiding van Piet Hein Donner donderdag. De commissie is keihard over het beleid van de fiscus.

Volgens Donner kan de rekening fors uitvallen, ook omdat "gevreesd moet worden" dat er meer ouders zijn die verkeerd zijn behandeld door de Belastingdienst.

In dit geval heeft de commissie gekeken naar het zogeheten CAF 11-dossier, maar er zijn ongeveer 170 CAF-dossiers. Daarom bestaat de vrees dat mogelijk duizenden gezinnen gedupeerd zijn.

Het gaat in dit geval om gezinnen uit de regio Eindhoven. Zij zaten bij een gastouderbureau waarover de GGD in 2011 signalen kreeg dat er fraude werd gepleegd.

Later bleek dit niet zo te zijn, maar op basis van de eerste informatie zette de fiscus de kinderopvangtoeslag wel stil. Eerder uitgekeerde toeslagen moesten worden terugbetaald. Dit ging in sommige gevallen om tienduizenden euro's.

Geen kans om onregelmatigheden te herstellen

Om alsnog aanspraak op de toeslag te maken, moesten ouders met veel bewijs komen. Soms was echter onduidelijk welke bewijzen zij moesten voorleggen. Ondertussen kwamen gezinnen in financiële problemen.

Volgens Donner ontstond er een "institutionele vastberadenheid" om fraude aan te pakken na de zogeheten 'Bulgarenfraude'. Dit was niet alleen zo bij de fiscus, maar ook binnen de politiek, aldus Donner. Fraudebestrijding kreeg prioriteit.

"Ouders kregen geen duidelijke informatie over wat er van hen werd verwacht en kregen geen kans om onregelmatigheden te herstellen", aldus de commissie.

Compensatie voor ouders

Volgens de commissie moeten niet alleen alle door de ouders gemaakte kosten gecompenseerd worden, maar ook de immateriële schade. Zo krijgen gezinnen per ouder 500 euro voor elk half jaar sinds het stilzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Het bedrag dat in mindering is gebracht, geldt als maximum. Ook hebben de gezinnen als schadevergoeding recht op 25 procent van dat bedrag.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaf eerder al toe dat de fiscus fout zat en beloofde een schadevergoeding voor de gezinnen.