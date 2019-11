Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Christina

Waar: Rotterdam

Verdient de kost als: Medewerker klantenservice NS





Christina's bonnetje Slagroomsoes 3,00 euro

Spinazie 1,59 euro

Paprika geel 0,99 euro

Winterpeen 0,49 euro

Spa reine 1,84 euro

Courgette 0,65 euro

Vleestomaten 0,72 euro

Kipdijfilet 5,86 euro

2 X Coolbest 3,89 euro

4 X Seven up 2,32 euro

2 X Spa intense 1,10 euro

2 X Coolbest 4,10 euro

Ben & Jerry's 5,09 euro

AH Adjuma 0,40 euro

Bonus 3,08 euro

31 koopzegels 3,10 euro

Totaal: 34,24 euro

Slagroomsoesjes, ijs en snickers: dat zie ik graag.

"Die Ben&Jerry's is voor mijn vriendje, die moet altijd iets zoets hebben. De Snickers ook. Maar de soesjes waren voor mij. Ik had zin in gebak, maar ik was al doorgelopen. Een beetje op je gewicht letten en zo. Maar toen liep ik toch terug, want je leeft maar één keer, toch?"

Zo is het. En je hebt ook een winterpeen gekocht.

"Ja, van al die groenten heb ik een kipgerecht gemaakt. Met kruiden van de toko, paprika en de winterpeen kun je een lekker sausje maken. Dit was een bonnetje voor één avond. Ik zou wel graag wekelijks of maandelijks m'n boodschappen willen doen, maar helaas. De Albert Heijn zit om de hoek en is drie minuten lopen, dus daardoor is het wel verleidelijk om er elke dag even langs te lopen. Ik heb weleens gesprekken met mijn vriend over budgetteren en dan zeggen we altijd dat het doen van boodschappen voor de hele week het slimste is."

Zegels sparen is wel heel slim!

"Ja, weet ik! Zeg dat maar tegen m'n collega's. Aan een boekje van 490 zegels geef ik 49 euro uit. Die lever ik in voor 52 euro. Dat is drie euro gratis! Ik doe het nu een jaar en heb al wel vijftien boekjes vol. Dat komt omdat m'n collega's me helpen. Ze lachen me ook uit, maar kopen wel zegels voor me en ik betaal dat terug. Het geld dat ik ermee verdien zet ik op m'n spaarrekening."

Wat is trouwens adjuma?

"Weet ik niet meer. Ik google wel even voor je. Oh ja, gele peper! We houden van pittig eten. Ik kook trouwens niet elke avond, want we vinden het ook lekker om Surinaams te bestellen. Dat kost ook weer zo'n 23 euro. Ik denk dat we zo'n 50 euro per week uitgeven aan eten. Het zou best goedkoper kunnen, maar er blijft genoeg over om leuke dingen van te doen en te sparen. En volgend jaar ben ik klaar met mijn studie International Business. Ik moet over een paar maanden stoppen met mijn baan bij de NS, en dan komen er wel weer nieuwe kansen. Als er ergens een deur sluit..."

Mooi gezegd. En die studieschuld?

"Nee, ik leen niets van DUO. Je moet op eigen benen kunnen staan vind ik. Het is niet altijd makkelijk, maar dat geld moet je allemaal terugbetalen. Dan kan ik beter nu een tijdje door het stof gaan. Er zit ook rente op zo'n lening natuurlijk."