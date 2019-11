Google gaat in 2020 beginnen met het aanbieden van betaalrekeningen, stelt een ingewijde woensdag. Het project moet Cache gaan heten. Het zou gaan om een samenwerking met de grote Amerikaanse bank Citigroup en een kredietunie die Stanford University verbonden is.

Het is nog niet duidelijk in welke landen de betaalrekeningen beschikbaar zullen zijn.

Caesar Sengupta, een Google-topman, stelde in een interview met een Amerikaanse krant kort geleden al dat het concern plannen heeft om samenwerkingen aan te gaan met "banken en het financiële systeem".

De Amerikaanse senator Mark Warner, die deel uitmaakt van een commissie die toezicht houdt op banken, zei woensdag dat hij nog wel wat bedenkingen bij de nieuwe stap van Google heeft. Hij maakt zich onder meer zorgen over het gebrek aan regelgeving voor de sector.

Google is niet de eerste techgigant die uitbreidt naar de financiële industrie. Zo kwam Apple met Apple Pay en probeert Facebook cryptomunt libra van de grond te krijgen. Dat laatste stuit echter op veel weerstand van toezichthouders, waardoor het niet zeker is of de munt er echt gaat komen.

Dinsdag kondigde het sociale medium daarnaast ook Facebook Pay aan, waarmee gebruikers onder meer via Messenger en WhatsApp moeten kunnen gaan betalen.

Google Pay bestaat al langer, maar is iets anders dan het nieuwe project. Van deze service wordt bijvoorbeeld in een land als India al veel gebruik gemaakt. Daar heeft Google Pay maandelijks maar liefst 67 miljoen gebruikers, die ermee betalen bij winkels en in apps.