Enkele zorgverzekeraars verlagen de zorgpremie voor de basisverzekering voor volgend jaar, maar de meeste verzekeraars lijken toch de premie te verhogen. Het kabinet rekende op Prinsjesdag voor dat de zorgpremies volgend jaar zouden stijgen met 3 euro.

Nog niet alle zorgverzekeraars hebben de plannen bekendgemaakt. Waarschijnlijk komen pas vanavond de laatste organisaties met de premie voor 2020.

De basisverzekering bij zorgverzekeraars VGZ en Univé worden volgend jaar 1 euro goedkoper. De zorgverzekeraars, die tot hetzelfde concern behoren, verlagen de maandelijkse premie allebei naar 119,95 euro.

CZ verlaagt de premie zelfs met 3,85 euro, naar 120,95 euro per maand. Ook de basisverzekering bij Zilveren Kruis, dat deel uitmaakt van Achmea, wordt 1,50 euro per maand goedkoper.

Maar bij veel andere verzekeraars gaat de premie omhoog. De basisverzekering bij FBTO stijgt met 6,4 procent naar 116,95 euro. Eerder maakten branchegenoten DSW en Menzis verhogingen bekend van respectievelijk 6 euro en 1 euro. Beide verzekeraars gebruiken financiële reserves om de stijging te beperken.

Maximale collectiviteitskorting van 10 naar 5 procent

Of premie daadwerkelijk daalt of stijgt, hangt vooral af van wat voor verzekering iemand neemt. Zo dalen de premie's voor de basisverzekeringen in sommige gevallen, maar stijgen de zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze veel vaker.

Ook wordt dit jaar de maximale collectiviteitskorting verlaagd van 10 procent naar 5 procent. Voor veel verzekerden betekent dit waarschijnlijk sowieso een stijging.

Vrijwel alle zorgverzekeraars merken op dat de zorgkosten stijgen. "We maken ons ook zorgen", aldus Tom Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van VGZ.

"Het personeelstekort loopt op, de wachtlijsten groeien en de zorgkosten blijven stijgen. Als we niets doen, is het de vraag of wij, onze kinderen en kleinkinderen straks nog de zorg kunnen krijgen die nodig is."

Deze dinsdag is de laatste dag dat zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend moeten maken. Traditiegetrouw wachten veel verzekeraars tot het laatste moment met het melden van de nieuwe premie