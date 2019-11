Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Mariekes Bonnetje Hamkas 1,29 euro

Elvive 4,39 euro

Nivea fresh 3,29 euro

Hertog Jan 5,75 euro

AH thee 0,99 euro

Coolbest 2,79 euro

Kaiserbroodjes 0,50 euro

Elvive 4,99 euro

AH thee 0,89 euro

Bonus Elvive - 4,69 euro

Totaal 20,19 euro

Wie: Marieke (26)

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: Online marketeer

Woont: Met vriend

Laat me raden: een weekendbonnetje!

"Ja, en voor vrijdagavond. We hadden niks lekkers in huis en dat vind ik saai. Dus ik was even snel naar de winkel gerend voor bier, chips en kaiserbroodjes met een sapje voor zaterdag! Ik ga elke dag wel even voor een klein boodschapje. Ik vind dat wel leuk, een beetje rondlopen in de Albert Heijn. Maar ook alleen daar: van de Lidl en de Aldi word ik echt ongelukkig. Vroeger kwam ik er juist altijd, maar het gaat me steeds meer tegenstaan. Het licht is er lelijk, alles zit in dozen en het personeel doet niet aardig. Als ze de tl-buizen gewoon zouden vervangen, zou dat al een hoop schelen. Gelukkig hoef ik er ook helemaal niet naartoe, want sinds kort gebruiken we Picnic!"

Eindelijk door de wachtlijst heen geworsteld?

"Ja, ik ben zo iemand die de boel blokkeert en waar iedereen op de wachtlijst een hekel aan heeft. Ik was aan de beurt, maar heb de app toen maanden niet gebruikt. Maar sinds kort woon ik samen en hebben we flink wat extra boodschappen. Vooral lekkere dingen. Een plastic bak met voorgesneden blokjes kaas, bijvoorbeeld. Dat zou ik natuurlijk nooit voor mezelf kopen. We kopen vaker biertjes en wijn en eigenlijk weet ik niet of Picnic nou zo slim is. Je gooit van alles in dat online boodschappenmandje, want je moet aan die 25 euro komen, anders kun je niet bestellen."

Dus al je lekkere dingetjes verdwijnen in de prullenmand!?

"Soms, maar vooral brood moet ik nogal eens weggooien. Ik heb ook het idee dat dat maar heel kort goed blijft. Een droge boterham eet ik nog wel, maar als er schimmel op zit, gooi ik het weg. We eten 's ochtends altijd brood met kaas, maar lunchen doe ik op m'n werk. Daar gebruiken we een Slack-groep: je betaalt 3 euro en dan gaan een paar collega's op pad om lunch te halen. "

Goeie tip!

"Niet echt, want aan verzoekjes doen we niet meer. Dat werd veel te ingewikkeld, want iedereen wilde weer wat anders. De stagiairs halen nu gewoon waar ze zelf zin in hebben en dat is elke dag wit stokbrood met beleg. Ik vind dat zo ongezond en niet eens echt lekker. Misschien ga ik toch maar eens brood smeren om mee te nemen."

Goed zo.

"Dan hoef ik het brood ook niet zo vaak weg te gooien. Trouwens, we bestellen ook regelmatig eten, vooral noodles en burgers, dus we zitten wel boven de 250 euro per maand aan boodschappen. Het komt echt door de kaas en alcohol, dat is gewoon duur!"