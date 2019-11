Op 11-11, de dag met de meeste eentjes, staan in China de vrijgezellen in het zonnetje. Op deze Singles Day geeft de Chinese webgigant AliBaba megakortingen. Amerikanen gaan los na Thanksgiving op Black Friday en wie achter de feiten aanloopt heeft Cyber Monday. Wat moet je als Nederlander met deze koopjesdagen?

In 2017 gaven Chinese online consumenten zo'n 168,2 miljard yuan (ruim 22 miljard euro) uit tijdens de jaarlijkse Singles Day in China, een recordbedrag. Singles Day is Black Friday on steroids, zegt Froukje de Jong, retailexpert en sinoloog.

Een paar getallen om je een indruk te geven, aldus de expert: in 2018 werden er in China producten met een totale waarde van 30 miljard dollar (ruim 27 miljard euro) verkocht binnen 24 uur, er werden drie miljard pakketten verstuurd, en dit jaar is de waarde van de zogeheten pre-salebestellingen verhoogd met 113 procent. Chinese consumenten hebben hun spullen al in een virtueel mandje liggen en klikken om middernacht op kopen.

Ook Nederlanders kopen op Black Friday en Singles Day

Het is niet de enige koopjesdag die vanuit het buitenland de online retailwereld in gewaaid is. Black Friday, een van oorsprong Amerikaans kortingsfeest en Cyber Monday - die volgt op Black Friday - staan ook voor de deur.

“We weten dankzij wetenschappelijk onderzoek dat mensen hun aankopen uitstellen omdat ze weten dat er kortingen aankomen” Liane Voerman

Vorig jaar tijdens Singles Day liet Nederland zich al behoorlijk gaan en verdrievoudigde de omzet van webwinkels, en retailers behaalden in 2017 op Black Friday 22 procent meer omzet dan in diezelfde week een jaar eerder, rekende marktonderzoeker GfK Nederland uit. Als er alleen wordt gekeken naar de onlineomzet, bedroeg de groei zelfs 42 procent.

Mensen stellen aankopen uit

Die koopjesdagen gaan ons in Nederland ook aan, zegt Liane Voerman, lector aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar niet omdat de retail ze nou zo bewust naar Nederland hebben gehaald. De wereld is kleiner dankzij internet, zegt zij, en wie internet gebruikt ziet dat er Black Friday kortingen worden gegeven op Amerikaanse platforms en dat AliBaba een kortingsdag heeft. We verwachten niet anders dan dat wij hier óók korting krijgen.

“Singles Day is Black Friday on steroids” Froukje de Jong

Voerman: "We weten dankzij wetenschappelijk onderzoek dat mensen hun aankopen uitstellen omdat ze weten dat er kortingen aankomen. Deze kortingsdagen zijn steeds bekender, dus zijn ze relevant voor Nederlandse winkeliers, ook de brick & mortar-winkels." (oftewel stenen winkels).

Onze aankopen doen we veel en vaak via platformen. Die zijn internationaal, en dus krijgen wij die nationale kortingsdagen ook mee. Sterker nog, we vinden dat we er recht op hebben, zegt Voerman. "Je moet als webwinkel dus zorgen dat je genoeg aanbod hebt."

Fake Friday

In de Verenigde Staten, bakermat van Black Friday, wordt de koopjesdag inmiddels al smalend Fake Friday genoemd. Zo hoog zijn de kortingen niet, zeggen retailexperts, en winkeliers voeren hun prijzen kort voor Black Friday op zodat het kortingspercentage tijdens Black Friday hoger lijkt dan het daadwerkelijk is.

Er zullen wel scherpe aanbiedingen bij zitten, zegt Voerman, want de consument prikt er makkelijk doorheen als er niets te halen valt. "Het is waarschijnlijk een mix. Maar door op zo'n speciale kortingsdag aanbiedingen aan te kondigen genereer je traffic op je website of in je winkel. Ze zijn bij je geweest, en dat heeft positieve gevolgen voor op de lange termijn. Het kweekt bekendheid."

“Wij hebben die gekte rond Sinterklaas” Liane Voerman

De Chinese Singles Day en de Amerikaanse Black Friday en Cyber Monday zijn niet Nederlands, maar dat kan de consument niet schelen, zegt Voerman. "Wij hebben die gekte in de dagen voor Sinterklaas, in Amerika is het in één dag gepropt. Het feit dat ze in de Verenigde Staten erg weinig vrije vakantiedagen hebben zal daarmee te maken hebben. Het winkelen moet op die vrije vrijdag na Thanksgiving gebeuren."

Of wij vandaag Ali Baba leeg moeten kopen of op Black Friday voor de deur moeten gaan liggen? "Dat zou ik niet doen. Als je echt een aankoop in gedachten hebt is het wel slim om nog even te wachten, zeker op Cyber Monday - die dag richt zich op elektronische apparatuur."