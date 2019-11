De surplace is in het baanwielrennen een bekende techniek: de renner blijft balancerend op de fiets nagenoeg op dezelfde plek. Zo probeert de sporter te voorkomen dat een tegenstander gebruik kan maken van zijn of haar snelheid. Bij het bekendmaken van de zorgpremies voor het komende jaar is een vergelijkbaar ritueel ontstaan.

De meeste zorgverzekeraars wachten tot het allerlaatste moment met het bekendmaken van hun premies, zodat de concurrent daar niet van kan profiteren. Die laatste dag is aanstaande dinsdag.

De meeste mensen weten dus ook nog niet wat ze in 2020 voor de zorgverzekering gaan betalen, merkt Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl op. Alleen DSW durft het aan om vroeg de zorgpremies bekend te maken. Ook de merken Stad Holland en InTwente, die beide onder DSW vallen, hebben hun premie bekendgemaakt.

Zorgverzekeraars wachten onder meer zo lang met het bekendmaken van de zorgpremie, omdat ze concurreren met een vergelijkbaar product: de basisverzekering.

Paar minuten voor twaalf

"Bijvoorbeeld Ditzo komt vaak pas op het allerlaatste moment. Vaak pas een paar minuten voor twaalf op de dag dat ze het bekend moeten maken. Die zeggen ook altijd: 'Wij hebben de goedkoopste polis met vrije zorgkeuze.' Om dat te blijven volhouden, moet je echt zo laag mogelijk zijn."

DSW trekt zich hier niks van aan. Die hebben een hele andere filosofie, legt Bulthuis uit. Op basis van de gegevens die tijdens Prinsjesdag worden gepresenteerd, rekent de verzekeraar door welke premie nodig is om kostendekkend te zijn.

En als we op die premiestijgingen moeten afgaan, dan zit er toch wel een aardige stijging in het vat. DSW gaat de zorgpremie met 5 procent verhogen van 112 euro per maand naar 118 euro per maand. Bij Stad Holland is de stijging zelfs 8 procent. Andere verzekeraars volgen vaak de beweging die DSW maakt.

Lagere korting voor collectieve zorgverzekering

Verder wordt sowieso de korting op collectieve zorgverzekeringen gehalveerd van 10 procent naar maximaal 5 procent. Voor de zorgverzekeringen die via een werkgever of een vereniging worden afgesloten, betekent dit waarschijnlijk een flinke verhoging van de zorgpremie.

Waarom stijgen de premies? DSW doet onder meer minder een beroep op de reserves om de premiestijging te dempen. Vorig jaar werd nog 5 euro (per maand per verzekerde) teruggegeven uit de reserves. Dit jaar zal dat 2 euro zijn.

Verder stijgen de zorgkosten. Zo worden onder meer de lonen verhoogd. "Iedereen vindt dat mensen in de zorg meer moeten verdienen, omdat er een achterstand ingehaald moet worden", vertelde DSW-bestuursvoorzitter Aad de Groot in september. DSW verwacht dan ook dat de lonen in de zorg verhoogd zullen worden. De Groot: "Dat komt voor de helft weer terug in de hogere premie."