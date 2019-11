Yarden, de in financiële problemen verkerende uitvaartorganisatie, komt handen van branchegenoot DELA. Dit is goed nieuws voor de circa 1,4 miljoen verzekerden bij het bedrijf en een aardige meevaller voor de bijna 390.000 gedupeerden van het pakketpolissendossier.

Wat is er gebeurd? De financiële problemen zijn ontstaan door oude verzekeringen. In deze oude portefeuille zitten vooral naturapolissen die niet voor een bepaald bedrag de uitvaart verzekeren, maar een totaal pakket ongeacht de kosten vergoeden.

Maar sinds het afsluiten van de verzekeringen zijn de kosten voor een uitvaart flink gestegen. Tegelijk kon Yarden minder rendement dan verwacht maken op de premies die verzekerden betaalden. Yarden had dus te weinig geld opzij gezet voor deze klanten. Een eerdere poging om de voorwaarden te wijzigen door Yarden liep stuk bij klachteninstituut Kifid.

Flink verslechterde financiën Yarden

Eind vorig jaar verslechterden de financiën van Yarden flink. De solvabiliteit, de verhouding tussen de verplichtingen en het eigen vermogen, daalde naar 26 procent, ruim onder het wettelijk minimum van 100 procent.

Gedwongen door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om de solvabiliteit te verbeteren greep Yarden in. Vanaf 1 januari 2020 zouden deze verzekerden alle kostenstijgingen voor eigen rekening moeten nemen.

Vooral bij flinke prijsstijgingen zouden nabestaanden bijvoorbeeld moeten bijbetalen om dezelfde uitvaart te houden of zouden ze moeten versoberen.

Tegemoetkoming: komende tien jaar geen nabetaling

Maar met de overname is er een tegemoetkoming. DELA wil dat de nabestaanden van deze pakketpolishouders de komende tien jaar geen nabetaling krijgen. Hierna zijn de prijsstijgingen wel weer voor rekening van de nabestaanden.

In de communicatie wordt nu nog benadrukt dat de maatregel uit juli 2019 overeind blijft. Zoals in juli aangekondigd stuurt Yarden dan ook eind dit jaar een brief waarin de pakketpolishouders verder worden geïnformeerd. Dat is omdat de toezichthouders nog groen licht moeten geven voor de overname.

Als alles meezit is Yarden pas vanaf begin 2020 officieel onderdeel van DELA. Ook het samenvoegen en de integratie neemt tijd in beslag. Uiterlijk in 2022 wil DELA klaar zijn.

Beter rendement = betere bescherming

Verdere is er betere "inflatiebescherming" wanneer de twee bedrijven samengaan, melden DELA en Yarden. Door de financiële problemen bij Yarden moest het bedrijf op een gegeven moment ook verplicht veilig beleggen in bijvoorbeeld Nederlandse staatsobligaties. Maar juist op die obligaties is de rente enorm laag en inmiddels zelfs negatief.

Doordat DELA wat meer vet op de botten heeft kan het bedrijf in bijvoorbeeld ook relatief risicovollere aandelen beleggen. DELA zegt dat het bedrijf gemiddeld een rendement haalt van 4 tot 5 procent. Dit zorgt ervoor dat het concern eventuele prijsstijgingen van de uitvaart beter kan compenseren.