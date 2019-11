De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen, en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe? Deze week Claus, die al vroeg stopte vanwegetypische kantoorklachten.

Wie: Claus (54)

Woont in: Oss

Pensioen: sinds zijn 52e

Na: dienstverband bij Rijkswaterstaat en zelfstandige in de waterbouw

Genoeg water gezien op je 52e?

"Ja. Ik ben nu veel bezig met mijn tuin. Ik verbouw groente en heb laatst een stuk weiland vrijgemaakt. Daar komen onze leaseschapen op grazen en dat wil ik graag, want dan kunnen de orchideeën er mooi bloeien. Ik heb in Wageningen gestudeerd en ik ben een echte tuinliefhebber. Als je alle tijd van de wereld hebt, kun je je ook verliezen in die tijd. Dat doe ik in mijn tuin. Ik ben daar happy, alleen."

"Ik bepaal per dag wat ik wil doen en ik heb weinig toekomstplannen. Tijdsdruk; de een kan er beter tegen dan de ander. Ikzelf kan dat niet goed. Ik ben ook niet gemaakt om achter een beeldscherm te zitten."

Waterbouw klinkt wel alsof je veel in het veld staat!

"Bij Rijkswaterstaat heb ik dertien jaar gewerkt en me beziggehouden met dijkhoogte. Dat is een kantoorbaan. Daarna ben ik als zelfstandige gaan werken, en in die tijd begon het Ruimte voor rivieren-project. Daar heb ik aan meegewerkt. De rivieren moesten verruimd worden zodat water makkelijker weggevoerd kon worden. Dat had ook positieve neveneffecten, zoals groei van de visstand in de grote rivieren."

"Ik werkte als zelfstandige samen met de klei- en zandindustrie, want zij waren weer geïnteresseerd in de delfstoffen die vrijkwamen bij dit project. Je ziet vaak dat grote overheidsprojecten als deze vastlopen en niet binnen het budget kunnen blijven en maar eindeloos duren. Dat was hier niet zo. Alles lukte binnen de vastgestelde tijd en het budget. Het scheelde ook dat er een recessie was in 2008, en aannemers wilden graag meewerken voor een goede prijs. Nu zou dit ondenkbaar zijn."

En na het rivierenproject?

"Ik ben weer in loondienst gaan werken, bij Arcadis. Ik miste het om collega's te hebben, maar de administratieve taken vielen me zwaar. Er kwamen steeds meer regels; alles moet worden afgetikt en vastgelegd. Het is te complex voor mij. We zijn onszelf helemaal vast aan het vriezen in regels en formulieren."

"Het is gewoon niet meer te begrijpen. Het wachten is op een algoritme die dat allemaal van ons overneemt. Na vier jaar ben ik weer voor mezelf begonnen en dat heb ik langzaam afgebouwd totdat ik in 2017 helemaal gestopt ben. Toen was ik 52."

Dat kon je je wel veroorloven?

"Mijn inkomen is gehalveerd. Maar ik heb spaargeld, mijn vrouw werkt nog en we zijn nog nooit verhuisd; ons huis is dus al afbetaald. Ik heb er nooit zo op gelet, maar als het geld van die maand op is, dan is het op. We betalen onze verzekeringen, we hebben twee auto's en verder pas ik mijn uitgaven gewoon aan. Dat gaat vanzelf!"

In en om het huis geef je ook niet veel uit.

"Nee. Ik beweeg nu veel meer en mijn gezondheid is verbeterd. Ik heb geen last meer van mijn nek en mijn polsen door al het computerwerk. Terugkijkend denk ik nu dat ons lichaam fysiek belast moet worden om gezond te kunnen blijven en dat dat belangrijker is dan je denkt. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je tijd voor vrijmaken. Ik heb geen spijt van mijn keuzes, al is de vraag in hoeverre ik de keuzes daadwerkelijk zelf maak. Nu even kijken wat ik vandaag ga doen!"