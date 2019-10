De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) ziet geen reden waarom de spaartaks niet in 2020 verlaagd kan worden. Dat schrijft de beroepsvereniging vrijdag in een reactie op antwoorden van staatssecretaris van Financiën Menno Snel op Kamervragen.

De aanpassing van de belasting voor spaarders staat momenteel op de planning voor 2022. De taks kan volgens Snel niet eerder verlaagd worden, omdat de IT-systemen voor de aangifte van de voorlopige aanslag ten minste vijftien maanden vóór aanvang van een belastingjaar klaar moet zijn.

De NOB zegt dat dit probleem snel kan worden opgelost, waardoor de spaartaks al op 1 januari 2020 verlaagd kan worden. De beroepsvereniging zegt een paar "pragmatische work arounds" te hebben aangedragen waarmee de problemen opgelost kunnen worden. "Dit kan worden gezien als een eerste stap op weg naar de langetermijnoplossing waar het kabinet naar toewerkt", aldus de NOB.

In de huidige plannen van het kabinet zal de belasting op spaargeld in box 3 verlaagd worden in 2022. Daartegenover staat een hogere heffing op beleggingen. Een verlaging van de spaartaks is nodig omdat spaargeld tegenwoordig vrijwel niets meer oplevert. Hierdoor betaalt een deel van de spaarders meer aan vermogensrendementsheffing dan dat ze profiteren van hun spaarcenten.

Maandag zal het dossier opnieuw behandeld worden, wanneer de Tweede Kamer het Belastingplan 2020 behandelt.