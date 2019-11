Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Deze week: Anneloes, die 50 kilo - and counting - afviel na haar maagverkleining.

Wie: Anneloes Westein (32)

Waar: Amersfoort

Verdient de kost als: Paralegal

Woont: Alleen

Anneloes' Bonnetje Jumbo lusdraagtas 0,35 euro

Komo vuilniszak 1,39 euro

Jumbo boterhamzakjes 0,55 euro

Proteïne pudding karamel 2,89 euro

Lind per pas portie 0,89 euro

Kvarg stracciatella 0,99 euro

Proteïne kwark kokos 1,33 euro

Proteïne kwark vanille 1,99 euro

2x Proteïne pudding choco 2,78 euro

Proteïne kwark kokos 1,23 euro

Proteïne kwark vanille 1,91 euro

Campina melange 2,11 euro

Totaal: 18,59 euro

Dol op toetjes zie ik!

"Haha. Nou, ik vind ze wel lekker, maar ik eet vooral veel van die kwark vanwege de proteïne. Er zit niet veel suiker in, want daar reageer ik heel slecht op. Ik krijg kramp in mijn darmen en moet heel veel gapen. Dat is een van de bijwerkingen van de operatie. Ik heb in februari een maagverkleining ondergaan."

Anneloes Westein voor haar maagverkleining, (Foto: Privécollectie)

Dus heel veel kwark en kip?

"Ja, vooral veel proteïne. Het is niet niks, zo'n operatie. Je wordt zorgvuldig gescreend, want je moet het fysiek en geestelijk wel aankunnen. Stel je voor dat je je emoties altijd weg eet. Wat moet je dan met die emoties als je niet meer kan eten? Je moet laten zien dat je het echt hebt geprobeerd, en niet alleen een keer een Sonja Bakker-boekje hebt gelezen."

Hoe zwaar was je?

"Toen ik geopereerd werd, was ik 145 kilo. Ik had last van astma, kreeg het steeds benauwder en toen ben ik naar mijn huisarts gegaan, want ik wist het echt niet meer. Ik had nog nooit nagedacht over een maagverkleining, maar zij zei dat ik daar voor in aanmerking kwam."

"Afvallen lukte me gewoon echt niet. Ik was altijd al stevig, maar toen ik op mijn 21e een burn-out kreeg, ben ik veel gaan eten. Elk uur een krentenbol, dat soort dingen. Ik zat nooit vol. Toen ben ik veel aangekomen en omdat mijn stofwisseling was ingesteld op veel eten, mislukte elk dieet.

"Deze operatie is een reset voor mijn stofwisseling en ik zit enorm snel vol. Ik heb net geluncht op mijn werk: een halve boterham met kaas en een gekookt ei. Dat ik zo weinig op kan vind ik wel heel jammer; uitgebreid lunchen met een salade en brood lukt niet meer."

Een lichtpuntje: je geeft waarschijnlijk een stuk minder uit aan boodschappen!

"Nee hoor! Die toetjes zijn niet goedkoop en ik koop ook veel vlees en vis. Ik heb helemaal niet het idee dat ik nou zo weinig uitgeef. Misschien ook omdat ik elke drie weken nieuwe kleren moet kopen."

Hoeveel kilo is er nu af?

"50 kilo. Ik kan het zelf ook nauwelijks geloven. Laatst kwam er in de trein iemand naast me zitten, terwijl er nog genoeg plek was in de andere coupe. Huh, dacht ik, wat doet-ie nu? Ik ben nog zo gewend aan het idee dat ik te veel plek inneem. Maar ik kan de leuning nu makkelijk naar beneden doen. Ik stap ook makkelijker op mensen af en voel me echt een stuk vrijer."

"Toen ik laatst iemand op straat zag met veel overgewicht, dacht ik: ik zou d'r zo het visitekaartje geven van de obesitaskliniek. Ik weet hoe je je kunt voelen met overgewicht. Ik was in ieder geval echt niet happy. Zo zorgde ik altijd dat ik mijn werk ontzettend goed deed. Ik ben dan wel dik, maar ik wilde absoluut niet dat ik ook nog als lui werd gezien. Dat stigma is er nog steeds: iemand is dik en zal dus ook wel lui zijn."

Anneloes Westein na haar maagverkleining, (Foto: Privécollectie)

Nog even over je bon: wat een hoop zakjes!

"Ja, die boterhamzakjes gebruik ik om mijn eten mee te nemen. Ik weeg alles af in 100 gram en dat neem ik mee. Stel dat ik ergens op een station strand, dan kan ik niet zomaar een patatje of kroket halen, want dat valt niet goed. Ik moet altijd iets te eten bij me hebben waarvan ik zeker weet dat het goed valt! Die vuilniszakken had ik gewoon nodig, niks bijzonders dus."

Zet 'm op!

"Ik ben nog jong en ik wil nooit meer terug naar die 145 kilo! Je kunt zo'n operatie maar één keer ondergaan, dus dit is hoe ik het de rest van mijn leven ga doen."