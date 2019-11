Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Deze week: Hannan, die haar eten graag bij de Marokkaanse slager haalt.

Wie: Hannan (28)

Waar: Amsterdam

Verdient de kost als: Medewerker klantenservice NS

Woont: Alleen

Hannans Bonnetje Chatar worst pikant 0,99 euro

Olijven groen 1,20 euro

Msemen naturel 2,49 euro

Knoflook 0,99 euro

Diversen slagerij 6,00 euro

Nane 3 stuks 1,00 euro

Tomaten 1,08 euro

Avocado's 1,08 euro

Totaal: 14,25 euro

Msemen! Wat is dat?

"Dat zijn Marokkaanse pannenkoeken! Daar had ik zin in, maar zo'n pannenkoek is niet iets dat ik zelf snel zou maken. Het is nogal veel werk. Mijn moeder maakt ze, met maismeel. Daar eet ik ook vaak. Ik heb ze nog dezelfde dag opgegeten, samen met de olijven. Die zijn ook veel lekkerder dan bij de Albert Heijn, want ze zijn lang gemarineerd in de knoflook en peterselie!"

Lekker. En de diversen van de slager?

"Dat was kalkoenshoarma en lamsgehakt. Vlees haal ik altijd bij de Marokkaanse slager, want ik eet alleen halal. Dus ook geen varkensvlees. Als het om eten gaat, haal ik waar ik zin in heb, dus die 14 euro van dit bonnetje, daar let ik helemaal niet op. Ik ben trouwens ook nog naar de Dirk van de Broek geweest, maar dat bonnetje heb ik weggegooid."

"De helft van mijn boodschappen komt van de Marokkaanse slager en de helft van de gewone supermarkt. Zo eet ik ook: een beetje Marokkaans en een beetje Nederlands. Van huis uit heb ik Marokkaans koken meegekregen, maar ik ben hier gewoon opgegroeid. Dus een beetje van allebei!"

Gekookte aardappelen…

"En dan in plaats van een bal gehakt met jus merguezworstjes in de stamppot. Dan is het net iets avontuurlijker dan gewone stamppot. Mijn ouders eten wel heel traditioneel Marokkaans: stoofpot en couscous. Mijn moeder houdt van groenten, en ze eet altijd van het seizoen. Als het pompoenenseizoen is, eet ze gerust drie weken lang stoofpot met pompoen. Ik ben wel iets avontuurlijker! Maar boerenkool heb ik nog nooit gegeten. Ik hou niet van die geur."

Die is ook vies.

"Ja, maar bloemkool, courgette, paprika: daar hou ik van. Als ik vrij ben, kook ik altijd goed eten voor mezelf. Maar ik draai ook veel avonddiensten."

Wat doe je voor werk?

"Ik werk bij de NS Klantenservice. Er is wel een kantine, maar die is in de avond al dicht. En als ik begin met werken, rond 16.00, moet ik rond 14.00 uur al vertrekken van huis. Dan denk ik niet aan avondeten of aan eten meenemen, want dan heb ik net ontbeten. Het komt erop neer dat we toch vaak naar het station lopen en daar een vette hap halen."

"Mijn werk zit bij het Centraal Station van Utrecht en toen dat vernieuwd was, dachten we dat we elke dag ontzettend veel keus zouden hebben, maar die pastavariaties bij Julia's ken ik nou wel. Het wordt vaak Smullers of Manneke Pis, eerlijk gezegd."

Tip voor de NS: gooi de kantines open in de avond!

"Er werken niet zo veel mensen 's avonds, dus ik snap het wel. Ik wil zelf graag 's avonds werken, want ik hou van die vrijheid overdag en ik kan zelf mijn dagen inroosteren. Het enige waar ik weleens van baal, is dat je als uitzendkracht zo weinig zekerheid hebt. Ik weet niet eens of ik in januari nog een baan heb."