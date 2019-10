Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Deze week: Mikki, die haar veganistische levensstijl zo simpel mogelijk houdt.

Wie: Mikki (28)

Waar: Emmen

Verdient de kost als: Zelfstandig ondernemer

Woont met: Vriend

Mikki's Bonnetje Jumbo groene linzen 1,19 euro

Tofu 1,47 euro

Munt 0,99 euro

Javaanse schijven 1,99 euro

Vega schnitzels 2,30 euro

Bananen 0,47 euro

Bongo pindakaas 1,59 euro

Havermout 1,00 euro

Pitabroodjes 0,77 euro

Sojamelk ongezoet 0,88 cent

Alpro yoghurt 1,38 euro

Remia mayolijn 1,22 euro

Vegan BHW 1,79 euro

Kikkererwtenmeel 2,27 euro

Roosvicee 1,43 euro

Bamischijf 3,15 euro

Sperziebonen 0,71 euro

Bloemkool 2,30 euro

Bonduelle oven bloem 1,98 euro

Tortillachips 0,56 euro

Coconut car 5,49 euro

Coppenrath appelstrudel 1,71 euro

Totaal: 36,64 euro

Vegan BHW! Wat is dat?

"Dat staat voor vegetarische boterhamworst! Van de Vegetarische Slager."

Is je hele bonnetje plantaardig?

"Ja. Mijn vriend eet al elf jaar veganistisch en ik ben al vanaf mijn dertiende vegetariër. Zoals je ziet is ons bonnetje niet heel spannend. We eten gewoon normaal, maar dan zit er geen vlees bij. En geen boter, melk en eieren. We eten ook gewoon chips en Ben&Jerry's! Alleen voor sommige dingen moet je net iets meer moeite doen. We maken bijvoorbeeld vaak mayonaise van kikkererwtenvocht. Over het algemeen houden we het heel simpel. Met Kerst wil ik me nog wel eens uitsloven in de keuken."

“Tien jaar geleden was je allang blij als je ergens een stuk tofu vond.” Mikki

Maar waarom?

"Dierenwelzijn natuurlijk. Daar gaat het ons vooral om. We eten dus al ruim 15 jaar vegetarisch, en dat wordt steeds makkelijker. Tien jaar geleden was je allang blij als je ergens een stuk tofu vond!"

En nu liggen de Javaanse schijven gewoon bij de Jumbo!

"Precies. Zo bijzonder is het niet meer. We gingen vroeger ook vaker de grens over naar Duitsland omdat daar meer aanbod is. Nog steeds halen we daar bussen plantaardige slagroom en van die grote Duitse pretzels. Ze hebben er ook lekkere vegetarische stoofpotten in blik."

"Maar op vakantie, of als ik ergens te gast ben doe ik niet moeilijk. Ik ben een moeilijke eter, en ik lust niet heel veel. Als er dan iets wordt geserveerd dat ik wel lust maar gebakken is in boter, dan moet dat maar. Dan kies ik er liever voor toch voedingsstoffen binnen te krijgen."

“Voor sommige dingen moet je net iets meer moeite doen. We maken bijvoorbeeld vaak mayonaise van kikkererwtenvocht.” Mikki

Je hebt 36 euro uitgegeven. Is dat je weekbudget?

"Nee, we geven wekelijks zo'n vijftig euro uit. Vandaag was het iets minder en dat compenseren we dan de week erop weer. Mensen denken altijd dat een plantaardig dieet hartstikke duur is, maar wij eten zo vaak gewoon aardappels, groente en vlees. Maar dan dus een vegaburger!"

Heb je een tip voor mensen die minder vlees willen eten?

"Ja, ga op zoek naar recepten waar sowieso al geen vlees in zit. Als je gelijk naar de vleesvervangers grijpt, raak je teleurgesteld. Ze smaken toch echt anders. Hoewel de Vegetarische Slager echt wel z'n best doet."