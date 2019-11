Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Vera's Bonnetje Kattenbakvulling 2,89 euro

Aardappelpartjes 0,65 euro

Broccoli 1,35 euro

Paprikamix 0,99 euro

Conference peren 0,93 euro

Elstar appels 0,40 euro

Bananen 0,68 euro

Totaal: 7,89 euro

Wie: Vera Bosch (28)

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: Student en freelance journalist

Woont: Met vriend

Peren, bananen, appels: fruitig bonnetje!

"Dat is nog weinig! Ik heb net wéér fruit gehaald: druiven en zo'n twintig kiwi's. Ik zat net met tevredenheid mijn fruitschaal te bewonderen. Daar doe ik 't deels om, ik vind zo'n mooie gevulde fruitschaal gewoon heel mooi staan. En dan heb ik ook nog fruit in de koelkast. Zo eet ik het ook vaker. Ik ben gek op fruit, maar ik hou 't bij zo'n 2,5 per dag. Meer is volgens mij niet gezond."

Twintig kiwi's! Veel.

"Ja, die fruitschaal is ook best groot. Maar aan verspilling doen we niet. We halen veel boodschappen en bedenken elke dag wat we willen eten. Dit bonnetje lijkt wel goedkoop, maar we geven veel uit aan goed en lekker eten. Zalmtartaar op een gewone woensdag, dat soort dingen."

Als je het kan betalen, waarom niet!

"We vinden koken en eten gewoon leuk, maar ik ben nog nooit zo arm geweest als nu. Overal om me heen doen vrienden leuke dure dingen, en ik ben net weer begonnen aan een master politieke geschiedenis. Ik had de opleiding journalistiek al afgerond en werk als freelance journalist, maar ik miste toch wat diepgang. Dus ik leen bij DUO en sparen schiet er nu even bij in."

"In februari begin ik aan een onbetaalde stage van een paar maanden, en ik werk ernaast nog als journalist bij onder andere Kidsweek. Dankzij deze opleiding heb ik het gevoel dat ik altijd nog ambtenaar kan worden en kan solliciteren op een saaie kantoorbaan!"

Maar niemand komt aan je boodschappen!

"Ik vind het leuk om om boodschappen te doen. Behalve dan als er kattenbakvulling gehaald moet worden, want dat is echt een crime zonder auto. We wonen in Lombok in Utrecht en op zaterdag gaan we naar de groenteboer, naar de bloemenwinkel in de Kanaalstraat en er is een paardenslager die ik een warm hart toedraag. Als ik naar de supermarkt ga, ga ik naar de ALDI of Nettorama. Dan koop ik in ieder geval geen onzindingen die ze bij de Albert Heijn hebben, zoals pitabroodjes van broccoli. Die vind ik verleidelijk, maar ze zijn nergens voor nodig!"