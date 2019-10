Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Deze week: Patrick, die uitsluitend vlees koopt.

Wie: Patrick (28, achternaam bekend bij redactie)

Waar: Amsterdam

Verdient de kost als: advocaat

Woont met: vriendin

Patricks bonnetje I 6 x rundergehakt: 22,14 euro

1 x rundervink: 2,69 euro

Nescafé: 4,69 euro

Bonus: 7,81

Totaal: 21,71 euro

Patricks bonnetje II 500 gram kalfsfilet: 6,19 euro

1,15 kilo lamshart: 6,13 euro

Runderbotten: gratis

Totaal: 12,30

Gratis runderbotten! Die pakt niemand je meer af.

"Ik kreeg ze van de Turkse slager! Ik kook de botten voor het merg en de vetten, en dat verwerk in een stoofpot. Beetje wijnazijn erbij, kruiden. Bij deze slagers is het ook makkelijker om aan orgaanvlees te komen. Een Nederlandse slager kijkt raar op als ik vraag om schapenhart of kippenstrotjes."

Bij de Turkse slager loop je zo naar buiten met een zak lamsharten voor zes euro dus!

"Ja. Vooral mensen uit Afrikaanse landen hebben interesse in organen, vertelde hij me. We kennen elkaar inmiddels goed en laatst mocht ik even achterin meekijken. Veel bloed, vlees, ingewanden. Zakken vol kalfsvlees. Daar houden Turken en Marokkanen weer van. Voor mij is het ideaal. Orgaanvlees kost me niet veel, en zo kom ik toch aan mijn vlees. Ik krijg er gigantische zakken hartjes mee."

"Ik koop mijn vlees ook online in bulk. Dan krijg ik tien kilo steak op droogijs thuis bezorgd. Ze hebben soms leuke deals, zoals everzwijn en kangoeroe. Zo hou ik de kosten een beetje in de hand. Vlees is duur, maar sinds ik alleen vlees eet doe ik ook geen impulsaankopen meer, zoals lekkere drankjes of kaas. Ik eet alleen vlees, en drink koffie en water."

Dus al dat vlees op je bonnetje is voor jou. Waarom eet je zo veel vlees?

"Ik was op zoek naar een dieet dat me zou helpen met mijn huidziekte, psoriasis. Ik had last van jeuk, van vlokken, van gigantische rode zweren. Zo'n 60, 70 procent van mijn huid was erdoor aangetast. Ik heb al een hoop geprobeerd. Chinese geneesmethoden met afschuwelijke thee en dokters die het over mijn yin hadden. Hormoonzalf, de zonnebank, paardenmelk, Dode Zee-producten, je kunt het zo gek niet verzinnen."

“Een Nederlandse slager kijkt raar op als ik vraag om schapenharten of kippenstrotjes.” Patrick

"Het 100 procent vleesdieet zag ik ook regelmatig voorbij komen als ik weer zocht naar iets nieuws. Dus dat ben ik gaan proberen. Ik eet sinds een paar maanden alleen nog maar vlees. Soms een klein beetje rijst erbij."

En het werkt?

"Ja, het is echt enorm verbeterd. Het is lastig te omschrijven hoe ik me voel. Ik haal nu al mijn energie uit vet en eiwit, niet meer uit suikers. Ik slik ook geen vitaminepillen. Ik weet het, dit gaat tegen alle gevestigde wijsheid in. Maar de voedselwetenschap staat nog in de kinderschoenen. Het is hypercomplex wat er met voeding in je lichaam gebeurt, we hebben eigenlijk geen flauw idee. Ik denk nu: we hebben allemaal andere genetische profielen en dat van mij heeft baat bij een dieet van alleen vlees."

“Ik maak gigantische stoofpotten met schapenhart, lever, bot, schenkel en dat neem ik mee als ontbijt.” Patrick

Mis je nooit eens een lekker blaadje sla of een appel?

"Nee, totaal niet. Ik heb daar helemaal geen behoefte meer aan. Ik maak gigantische stoofpotten met schapenhart, lever, bot, schenkel en dat neem ik mee naar mijn werk als ontbijt. En 's avonds eet ik vaak steaks. Mijn honger is veranderd. Ik ben meer in control. Als ik honger krijg ga ik niet meer scharrelen naar eten: een hapje hier, een hapje daar. Ik voel dat mijn lichaam vertraagt en dat ik iets moet eten. Als ik er ook nog een schepje rijst bij doe, dan heb ik echt een krankzinnige piek in energie."

Je wil niet met je achternaam en foto in Het Bonnetje! Waarom niet?

"Ik wil geen veganisten op m'n dak. Daarom heb ik het er eigenlijk niet echt meer over. Ik heb gesprekken gehad met veganisten die me zien als een nazi, als satan. Laatst kwam een veganistische collega erachter dat ik alleen maar vlees eet. Ze was er persoonlijk door beledigd, zei ze, en er zit sindsdien behoorlijk wat kou en afstand in onze werkrelatie. Dat vind ik vervelend. Voor mezelf vooral. Niemand heeft iets mee te maken met wat ik eet. Ga een andere hobby zoeken, denk ik dan. De één is meer carnivoor dan de ander."