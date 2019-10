Van alle geregistreerde samenwonende stellen, inclusief getrouwden, hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke inkomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Wel verdienen heteromannen gemiddeld 5.000 euro meer dan homoseksuele mannen.

Bij vrouwen is dat laatste juist omgekeerd: vrouwen in een heteroseksuele relatie verdienen gemiddeld 14.000 euro minder dan vrouwen die een relatie met een vrouw hebben.

Het gemiddelde bruto jaarinkomen van mannenstellen is bijna 16.000 euro hoger dan dat van heterostellen, en in vergelijking met vrouwenkoppels is het verschil zelfs 17.000 euro. In het onderzoek zijn alleen koppels meegenomen waarvan de oudste partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Mannen verdienen überhaupt meer dan vrouwen, hoewel het gemiddelde verschil per jaar tussen heteroseksuele mannen en vrouwen (28.000 euro) groter is dan tussen homoseksuele mannen en vrouwen (9.000 euro).

Correctie voor leeftijd, opleidingsniveau en gewerkte uren

Overigens is bij bovenstaande vergelijkingen niet gecorrigeerd voor leeftijd, herkomst, aantal gewerkte uren of opleidingsniveau. Homoseksuele mannen en vrouwen in dit onderzoek blijken echter gemiddeld onder meer hoger opgeleid en ouder, wat een vertekend beeld kan geven.

Na correctie voor leeftijd, opleiding en herkomst zijn de gemiddelde inkomensverschillen tussen mannen groter. Heteroseksuele mannen verdienen gemiddeld 10.000 euro meer dan homoseksuele mannen. Bij vrouwen is het verschil juist kleiner: vrouwen in een lesbische relatie blijken 9.000 euro meer te verdienen.

Als daarnaast ook nog wordt gecorrigeerd voor gewerkte uren, blijkt het verschil gemiddeld nog iets kleiner. Bij mannen is dit 3.000 euro, waarbij heteroseksuele mannen meer verdienen. Bij vrouwen is het 1.000 euro, maar dan in het voordeel van heteroseksuele vrouwen.