Verhuizen naar een nieuwe woning? Dat betekent opruimen, schoonmaken, en je allang vergeten borg weer incasseren. Maar die regels zijn vaak onduidelijk. "De borg niet terugkrijgen, dat zien we sinds jaar en dag voorbij komen", zegt Marcel Trip van de Woonbond.

Hij loopt net de rechtbank uit, vertelt huurder Eric Jes. Gewonnen. "De verhuurder is een beetje vreemd, dat wist ik van te voren. Ze verhuurde haar appartement aan de Sarphatistraat in Amsterdam steeds maar voor twee jaar, vanwege een verbouwing die er al vijftien jaar aan zat te komen."

Dus toen Jes na twee jaar moest vertrekken, zorgde hij ervoor dat het appartement brandschoon was. "Dat viel niet te ontkennen, en ze heeft het inspectierapport ondertekend. Ik heb zelfs nog een geluidsopname gemaakt, waarop ze zegt dat het appartement er fantastisch uit ziet."

'Ze zag het als buitenkansje'

Na een paar weken komt er toch een claim: er zit een kras in de vloer en Jes moet de vloer laten vervangen voor zo'n 3.500 en krijgt tot die tijd de borg van 1.500 euro niet terug.

"Ze zag het als een buitenkansje. Die vloer was al aan vervanging toe en zag zwart door een eerdere lekkage."

Nu wonen steeds duurder wordt en betaalbare woonruimte schaarser, moeten huurders nog beter worden beschermd, vindt de Woonbond. De bond kwam deze maand met aanbevelingen aan minister Kajsa Ollongren om huurders te beschermen tegen verhuurders die hun klanten zien als melkkoe. Ook PvdA en CDA dienden een motie in om huurders te beschermen tegen huisjesmelkers.

Huurders die een woning huren boven de sociale huurgrens kunnen nu niet naar de Huurcommissie vanwege een te hoge huur of bij problemen rond achterstallig onderhoud en servicekosten. Zij moeten met een geschil naar de rechter, en die rechtsgang is niet alleen potentieel erg kostbaar, maar voor veel mensen ook een hoge drempel.

Huisjesmelkers kunnen vergunning kwijtraken

Dat moet anders, zegt de Woonbond. Verder wil de bond een landelijk vergunningsstelsel, zodat verhuurders die steeds maar de fout ingaan hun vergunning kwijt kunnen raken. Ook moet de klachtenprocedure richting de verhuurder anoniem kunnen, zodat verhuurders niet kunnen intimideren.

Die hele rechtsgang stelde ook weer niet zó veel voor, vertelt huurder Jes, maar het scheelt wel als je bekend bent met de procedure. "Ik heb ooit rechten gestudeerd, en mijn advocaat mr. Bruins kende deze verhuurder. Dat scheelt. Mij kan ze niet zomaar intimideren. Maar de volgende huurders zijn een stel Oekraïners dat net in Nederland is. Die worden makkelijk afgebluft."

Een waarborgsom mag niet zomaar worden ingehouden door de verhuurder, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. Het bedrag is bedoeld voor herstelwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden na vertrek. Daar gaat het regelmatig mis.

De regels rondom borg

"Een borg mag alleen worden aangesproken als er een betalingsachterstand is of er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het vervangen of herstellen van zaken die door gewoon gebruik stuk zijn gegaan of versleten, hoort daar niet bij en die borg kan een verhuurder daar niet zomaar voor gebruiken," aldus de Woonbond

Hoe de woning moet worden opgeleverd, hangt af van de opnamestaat, zegt Trip. Aan het begin van de verhuurperiode moet de staat van de woning worden vastgesteld: de opnamestaat. Dan moet de woning in overeenstemming met de opnamestaat op weer worden geleverd.

Is er geen opnamestaat gemaakt? Dan zijn er twee opties, aldus De Woonbond. Als de huurovereenkomst ingegaan is voor 1 januari 2003, moet de huurder bij discussie over de staat van oplevering bewijzen dat de woning in dezelfde staat is als bij begin huurperiode. Is de overeenkomst na 1 augustus 2003 ingegaan, dan ligt de bewijslast bij de verhuurder.

Zegt de verhuurder dat er veranderingen aan de woning heeft aangebracht, dan moet hij of zij dit bewijzen. Dit geldt ook voor schade aan de woning, zoals bijvoorbeeld de scheur in de vloer aan de Sarphatistraat. Normale slijtage hoeft niet hersteld te worden.

Jes: "De verhuurder wist dat ook wel, en ze koos eieren voor haar geld. Maar leuk is het niet."