De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met Pensioen vragen we pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Wie: Peter Riebeek (63)

Met pensioen: Sinds zijn 59e gestopt met werken, in februari 2020 officieel met pensioen

Na: Ruim 25 jaar werken, de laatste vijf jaar bij Rijkswaterstaat

Voor je zestigste gestopt met werken!

"Ja, ik ben gestopt op mijn 59e. Oké, acht dagen later werd ik zestig, maar toch. Waarom? Omdat het kon. Ik had leuk werk, en had het er prima naar mijn zin. Mijn vrouw niet, zij zat echt haar tijd uit te zitten bij haar baan als teammanager in de thuiszorg. Haar werkgever, TSN, is inmiddels failliet, en de boel stond al jaren op instorten. We hebben afgesproken om samen te stoppen met werken, op dezelfde dag."

Riebeek op vakantie in Colombia. (Foto: privécollectie)

Romantisch. Hoe is dat gelukt?

"We hebben gebruik gemaakt van de levensloopregeling. Die werd ingevoerd nadat de VUT was afgeschaft begin 2006, en is inmiddels niet meer van kracht. Met die levensloopregeling kun je een deel van je brutosalaris sparen, maximaal 12 procent, om eerder te stoppen met werken en dat hebben we gedaan. We hebben tien jaar lang maximaal gespaard."

"Die regeling loopt tot 2022, en ik geloof niet dat veel mensen er gebruik van hebben gemaakt. Niet iedereen heeft de ruimte om te sparen. De eerste paar duizend euro zijn het moeilijkst, want er zijn wel een miljoen dingen waar je je geld liever aan uit wil geven."

“Over drie jaar krijg ik aow, dus ik ben al met al bijna zeven jaar voor mijn aow-leeftijd gestopt.” Peter Riebeek

En van dat spaargeld leef je nu?

"Ja, dat spaargeld is uitgesteld loon dat je later op kan nemen. Als ik 64 ben, over een paar maanden dus, ga ik met vervroegd pensioen en ik ben al sinds mijn 59e gestopt met werken. Die vier jaar hebben we overbrugd met het geld dat we hebben gespaard via deze regeling, in totaal anderhalve ton bruto."

"Over een kleine drie jaar krijg ik aow, dus ik ben al met al bijna zeven jaar voor mijn aow-leeftijd gestopt. En ja, dat kost geld maar dat hebben we er graag voor over.

Waarom zou ik blijven werken tot ik dood neerval? Dit is echt een prachtig geschenk."

Wat heb je in de afgelopen vier jaar gedaan?

"We hebben onze eengezinswoning verkocht en zijn naar een toekomstbestendige flat met lift verhuisd, en we hebben een tweede huis in Spanje gekocht. Daar ben ik nu, en ik lig op dit moment in mijn hangmat! Met twee huizen hebben we veel om handen. De tuin is groot, er zijn genoeg klusjes te doen, vrienden komen langs en we pendelen veel heen en weer van Spanje naar Nederland om vrienden, de kinderen en onze kleinzoon te zien."

"Ik lees veel. Het is nu 30 graden hier, en de lucht is blauw. Dat is-ie hier vrijwel elke dag! Dat maakt mij vrolijk. Elke winter maken we een verre reis van een week of zes. Dat deden we ook al toen we nog werkten. Afgelopen winter waren we in Mexico en Colombia."

Ik vind het bijna jaloersmakend.

"Als ik je een advies mag geven: wacht niet tot de regering voor jou gaat bepalen wanneer je mag stoppen met werken, maar neem het heft zelf in handen. Ik hoor zo vaak mensen van mijn leeftijd roepen dat ze 'nog zoveel jaar moeten'. Die gelatenheid snap ik niet. Alsof je een koe bent met een ring in je neus. Het gaf me een kick, om dit zo te doen. Beat it, of zo."

Beat the system!

"Precies. Vrijheid is onbetaalbaar. Niet dat ik een hekel had aan werken. Ik heb er 26 arbeidsjaren op zitten. Ik ben van de generatie die eeuwig studeerde. Af en toe had ik een baantje en dat lanterfanten heb ik tot mijn 33e volgehouden. Toen ben ik serieus gaan werken."

“Ik hoor vaak mensen roepen dat ze 'nog zoveel jaar moeten'. Die gelatenheid snap ik niet.” Peter Riebeek

En je vrouw?

"Zij heeft 43 jaar gewerkt. Die is pas echt blij! Elke dag staat ze op met een glimlach. Het thuiszorgbedrijf waar ze werkte is op de fles gegaan, en haar ex-collega's van dik in de vijftig zijn zich nu aan het omscholen, en aan het solliciteren. Dat is echt heel erg. Er was niet eens ruimte voor afscheid bij het bedrijf waar ze werkte, dus ons pensioenfeest hebben we samen bij mijn werkgever gevierd."

Samen op naar de honderd!

"We zijn nog in goede gezondheid. Het is verleidelijk om elke avond een fles wijn open te trekken, zeker als het zulk lekker weer is en je zit 's avonds op de veranda. Maar daar trappen wij niet in! We drinken alleen in het weekend, net als toen we nog werkten."