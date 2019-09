Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Alexandra (64)

Waar: Den Burg, Texel

Verdienen de kost als: Columnist en trendwatcher

Woont met: Vier katten

Alexandra's bonnetje I Blokker retro keukenweegschaal 14,99 euro

Bijenwas transparant 6,49 euro

Santokumes 6,99 euro

Mengkom 3,99 euro

Totaal: 32,46 euro

Alexandra's bonnetje II Bio volle melk 1,18 euro

Gato negro cabernet sauvignon 4,99 euro

Jumbo pepermix 1,59 euro

Tortilla XL 1,38 euro

Texmex taco seasoning 0,88 euro

Rundergehakt 5,19 euro

Paprika geel 0,99 euro

Totaal 16,20 euro

Alexandra's bonnetje III AH container 3,99 euro

Primula viooltjes 1,25 euro

AH violen 2,49 euro

3 X AH calluna 8,79 euro

Bonus - 0,99 euro

Totaal 15,70 euro

Alexandra's bonnetje IIII 2 X Kattenbrokjes in saus 0,84 euro

2 X calluna schalen 11,98 euro

Totaal: 12,82 euro

Welja. Vier bonnetjes!

"Ze horen bij elkaar! Normaal gesproken doe ik mijn boodschappen bij de ALDI. Voor wat ze niet hebben ga ik naar de Jumbo of Albert Heijn, de enige twee andere supermarkten in ons dorp. Vandaag moest ik bijenwas hebben en omdat ik weet dat de ALDI dat niet verkoopt, probeerde ik het bij de Jumbo. Omdat ik daar toch was, haalde ik gelijk tortilla's, wijn en gehakt voor het avondeten. Geen zin om nog naar de ALDI te gaan, maar helaas: nog steeds geen bijenwas. Dan maar even naar Albert Heijn, en kijk: leuke viooltjes en heide! Mijn bakken met afrikaantjes en ander zomergoed zijn uitgebloeid, dus die violen en heideplantjes kwamen goed van pas."

Maar geen bijenwas.

"Nee! Blokker to the rescue: bijenwas in overvloed. Maar ook een Japans keukenmes, een beslagkom en een hele fijne retroweegschaal. Uiteindelijk moest ik toch nog naar de ALDI, want ik was het kattenvoer vergeten. Ook daar hadden ze mooie heideplantjes die ik niet kon laten staan."

Dus al met al...

"Ben ik inderdaad toch heel wat kwijt. Maar ik bewaar al mijn bonnetjes, en zet ze in een spreadsheet. Ik bereid me vast voor op mijn AOW, want dan ga ik er flink op achteruit. Dankzij die sheet heb ik wat belangrijke ontdekkingen gedaan: zo kocht ik altijd mijn kattenvoer bij de Action, maar bij de ALDI is 't een stuk goedkoper. Het scheelt me 60 cent per dag, want ik heb vier katten. Reken dat maar eens uit op jaarbasis. Dat zijn toch gigantische bedragen?"

"Alleen jammer dat ik altijd zoveel commentaar krijg omdat ik bij de Action koop. Wie koopt er nou bij die plofkipzwendelaar, schreef iemand laatst toen ik een kattenfoto op Facebook plaatste. Ik koop er gewoon wc-papier en vuilniszakken. Die lijstjes en zo hoef ik niet. En ik heb er laatst schoenen gekocht. Die dure Nikes worden in precies dezelfde fabriek gemaakt, denk ik dan."

Nog spijt van je impulsaankopen?

"Nee hoor. Ik ben van plan meer te gaan bakken, en daarom kocht ik die kom en de weegschaal. Ik ga morgen naar mijn zus in Zaandam, en dan sla ik groot in bij de toko. Die hebben we hier niet op Texel. Er was er ooit eentje, maar die overleefde het niet. Als Texelaars exotisch willen doen halen ze nasi met een gebakken ei bij de Chinees. De Albert Heijn hier verkoopt niet eens rotivellen!"

Maar wel lam!

"Wat wel weer erg leuk is aan boodschappen op Texel: je haalt van alles langs de weg. Pompoenen, eieren, noten, stoofperen. Je gooit het allemaal in je fietstas en stopt het geld in een bakje. Hier kan dat nog. In Noord-Holland wordt er vaak gestolen, het geld én de producten. Als hier op Texel een auto wordt gejat, dan gaat de boot niet tot-ie terug is. Dat vind ik een veilig gevoel. Als er wordt gestolen op het eiland, weet er altijd wel iemand wie het geweest is. Dan gaan de winkeliers er eerst op af, dan pas de politie."