Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Tim van Dingstee

Waar: Bad-Bentheim

Verdienen de kost als: Hoofd inkoop

Woont met: Man

Tims Bonnetje Valsoia Eissticks 3,79 euro

Letscho 2,19 euro

Cirio Schaltomaten 1,78 euro

Veget. Muhl. Brat. 2,79 euro

Kase 2,91 euro

Kase 2,75 euro

Totaal 18,20 euro

Lastig bonnetje! Wat is Letscho?

"Ingelegde zurige paprika in tomatensaus, en dat had ik nodig voor de soljanka. Dat is een Oost-Europese soep. Alleen het vlees erin miste ik wel! Ik heb er vegetarische bratwurst in gedaan, maar in deze soep hoort echt vlees. Ik ben niet zo dol op die vervangers; er moeten allerlei kunstgrepen worden ingezet om toch een beetje de smaak van vlees te krijgen. We eten één keer per maand echt goed vlees. Ik vraag me weleens af wie eigenlijk die mensen zijn die van die kipkiloknallers kopen. Eet twee dagen per week vegetarisch, denk ik dan, en neem dan echt goed vlees!"

Soep met brood dus, dit weekend.

"Ja, we zijn net terug van vakantie en hadden een beetje heimwee. Dit brood is wat het meest in de buurt komt van een Franse baguette. Het Duitse brood is wel wat zwaar, maar je raakt eraan gewend. Nu denk ik: hoe kunnen Nederlanders zo'n spons naar binnen krijgen? Op zondag zit de halve grensstreek hier bij de bakker te ontbijten. Heel leuk is dat, in een zithoek bij de bakker, alles vers, de hele dag door. Dan zitten we ineens weer tussen de Nederlanders."

Daarvoor ben je niet naar Duitsland verhuisd!

"We vinden het leuk om ons dan incognito op te stellen. Dan praten we samen Duits en luisteren we naar de Nederlanders. Ze hebben het hart op de tong, kan ik wel zeggen. Ik heb me in die vijftien jaar dat ik hier woon aangepast, want toen ik hier kwam, had ik ook een grote mond."

"Duitsers zijn beschaafder, ze willen niemand lastigvallen en wat ik vooral fijn vind: privé is privé. We zijn homo, en een Nederlander zou dat eerder ter sprake brengen door te zeggen dat hij daar helemaal geen moeite mee heeft en heel tolerant is. Dat gebeurt hier niet en dat waardeer ik. Ik hoef niet te weten wat een ander denkt."

En de Nederlandse supermarkt, mis je die dan helemaal niet?

"Ik was laatst bij de Albert Heijn. Ik stond in de rij, in gedachten verzonken. Er werd omgeroepen dat er een tweede kassa bijkwam, dus daar liep ik naartoe, me van geen kwaad bewust. Blijkbaar was ik aan het voordringen, want een vrouw uit de rij werd ineens kwaad. Het werd bijna ruzie. Ik heb haar voorgelaten en voor de zekerheid aan de vrouw achter me gevraagd of zij ook voor wilde. Toen ben ik met de staart tussen de benen vertrokken. Dat is mijn laatste ervaring met de Nederlandse supermarkt!"

Hoe was het toetje?

"Dat was eigenlijk het beste van de hele maaltijd. Het zijn een soort Magnums maar dan veganistisch. Ik vind veganistische opties vaak tegenvallen en wat kan er nu concurreren met een echte Magnum? Maar deze waren heel lekker, met niet zo veel suiker en ook niet zwaar. De Duitse supermarkt heeft echt wel verrassingen. Zo hebben ze ook tubes met ketchup en mayonaise. Daar komen twee kleuren tegelijk uit!"