De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Wie: Bert (achternaam bekend bij redactie), 63

Woont in: Overal en nergens, nu in Griekenland

Met pensioen: Nog 46 maanden

Al aan 't aftellen?

"Als ik mijn AOW-uitkering krijg, breken er gouden tijden aan! Het eerste dat ik dan ga doen is me uitschrijven in Nederland. Dan betaal ik het minimum aan zorgverzekering, en geef ik die AOW-uitkering wel in Griekenland uit. Daar kunnen ze het geld best gebruiken."

Hoe kom je nu aan inkomen?

"Ik heb geen inkomen! Ik leen geld, slaap overal en nergens, krijg veel van vrienden en ik ben veel in Griekenland. Daar zit ik nu ook, op een eiland. Je krijgt hier eten van mensen, zo zijn ze. Heel anders dan in Nederland. Ik werk al ruim acht jaar niet en de hoofdreden is dat ik er gewoon geen zin in heb."

"Ik heb ooit geprobeerd een bijstandsuitkering aan te vragen, maar omdat ik bij m'n zus stond ingeschreven had ik er geen recht op. Dat heeft met de participatiewet te maken. Ik kan ook niet in de ziektewet, hoewel mijn vingers krom staan door mijn Vikingziekte, de ziekte van Dupuytren. Ik ben slim genoeg, maar er is geen enkele regeling die ik kan gebruiken. Trouwens, in een bijstandsuitkering heb ik ook geen zin. Dan moet je vijf sollicitatiebrieven per dag sturen en als je boven de vijftig bent, neemt echt niemand je meer aan."

Dus nog 46 maanden geld lenen en logeren?

"Ja, ik pas ook veel op huizen en huisdieren. Het leven in Griekenland is zo anders dan in Nederland. Als het fruit naar beneden valt, wordt het gedeeld en als ik ergens wil eten, staat er overal wel een bordje klaar. Laatst probeerde ik iemand uit te leggen over het stikstofbeleid in Nederland. Die Grieken lachen zich dood om ons."

"Nederlanders zijn bang, ze zitten gevangen in banen die ze niet leuk vinden. Ze worden vastgehouden door hun hypotheek en door leningen. Ze jutten elkaar allemaal op, iedereen zit met burn-outs. Ik ben het al gauw zat in Nederland."

Waar heb je vroeger gewerkt?

"Ik had een bouwbedrijf en ik heb even voor de Universiteit van Amsterdam gewerkt, dus ik krijg daar nog een klein pensioentje van. Als ik straks mijn pensioen en AOW krijg, krijg ik zo'n 1.500 euro per maand en daar kan ik ruim van leven in Griekenland. In Nederland niet. Oud worden zonder geld is niet leuk. Je kan geen hulp betalen, je gaat de deur niet uit, want alles kost geld."

Slaap je weleens op straat?

"Dat is weleens voorgekomen. Niet leuk, buiten in de regen moeten slapen. Maar ook in Nederland heb ik een grote kennissenkring. 'De zwerver', noemen m'n vrienden me weleens voor de grap. Maar ik zie er doodnormaal uit. Ik heb ook helemaal geen drugs- of drankproblemen of iets dergelijks, ook nooit gehad. Had ik die problemen maar, heb ik weleens gedacht. Als ik verslaafd zou zijn, dan staat er een leger hulpverleners te trappelen om me te helpen en te verzorgen."

"Nu krijg ik niets van de Nederlandse overheid, behalve een paar tientjes zorgtoeslag. Toen ik acht jaar geleden nog spaargeld had kon ik nergens een woning huren. Ik kon maanden vooruit betalen, maar dat was niet goed genoeg. Je wordt aan alle kanten tegengewerkt hier."

Veel geluk!

"Ik red me wel. Het weer is goed hier, ik wandel met de honden, de dagen zijn te kort. Ik verveel me nooit!"