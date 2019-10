Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Mirella

Waar: Driebergen

Verdient de kost als: woonbegeleider en muziekagoog

Woont : alleen

Mirella's bonnetje Sol y nieve 5,49 euro

Watermeloen 2,49 euro

Courgette 0,69 euro

Whole earth 4,29 euro

Komkommer 0,75 euro

Wortelen 1,00 euro

Bio geitenkaas 4,24 euro

Zaanse mayonaise 1,59 euro

Zalmfilet 4,08 euro

Makreelfilet 4,86 euro

Paksoi 1,89 euro

Pickwick 1,65 euro

Bio granola 2,99 euro

Snoepgroenten 2,69 euro

Blauwe bes 5,99 euro

Echte fr br 0,99 euro

Hamka's 1,29 euro

Bugles 1,25 euro

2 x brood 1,00 euro

2 x pistolet 1,58 euro

2 x kokos natural 5,98 euro

Paprika rood 0,99 euro

Bio bananen 0,99 euro

Kiwi 1,73 euro

Bonus: 1,69 euro

Totaal: 58,09 euro

Lekker hoor! En maar liefst twee vissen.

"Die gerookte makreel at ik bij de lunch. Ik eet dan altijd veel, en ik lunch ook laat. Dan hoef ik van het avondeten niet zoveel werk te maken."

Ben je niet zo'n koker?

"Ik hou juist veel van koken en vind het ook fijn om dat uitgebreid te doen. Maar mijn metabolisme laat dat niet echt toe: ik heb de neiging dik te worden. Dus ik hou het bij veel rauwkost en fruit. De laatste tijd leef ik steeds gezonder. Elke dag een klein beetje chips of één glaasje wijn maakte me toch vermoeider. Alsof er een waasje over je dag ligt. Ik hou van een wijntje, maar dat drink ik alleen in het weekend. Sinds ik meer groenten en minder chips eet, sta ik elke dag een stuk fitter op! Ik werk vaak tot 's avonds laat en wil niet te veel eten voordat ik ga slapen."

Wat doe je voor werk?

"Ik werk als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg en als muziekagoog. Ik was al zangdocente en ik trad op als zangeres, maar dat optreden gaf me toch veel stress en leverde ook weinig op. Toen ik in de gehandicaptenzorg ging werken, kon ik ook veel blijven doen met muziek. Later kwam ik er pas achter dat wat ik met muziek en de cliënten deed ook een naam had: muziekagoog. Dus nu volg ik de opleiding tot muziekagoog."

"Muziek doet gelijk iets met mensen. In welke stemming de cliënten ook thuiskomen, als ik vertel dat er muziek is, beginnen hun ogen te stralen! Niet van allemaal. Ik werk ook met slechtzienden. Als zzp'er werk ik met verschillende doelgroepen. Mensen met dementie bijvoorbeeld, of korsakov."

Die 58 euro, hoe gemiddeld is dat?

"Dat is wel redelijk standaard. Ik hoef de dubbeltjes niet om te draaien, want ook al heb ik geen fulltime baan, ik woon alleen en heb een huis dat al is afbetaald. Ik heb verder ook geen hoge eisen en om dure spullen geef ik niet zoveel. Ik heb wel een paard, en dat kost toch wel wat: zo'n 185 euro per maand."

"Daarmee betaal ik zijn weitje, voer, dat soort dingen. Het hebben van een eigen paard kan nog veel duurder dan wat ik betaal! Een verwarmde kantine, een binnenbak. Maar mijn paard voelt zich gelukkig buiten. Ik zie hem zeker vijf keer per week en ik ga drie, vier keer per week met 'm rijden."

Dan zijn die wortelen vast voor hem!

"Nee, dit bonnetje heeft geen enkele link met mijn paard! Als ze een beetje wit beginnen uit te slaan, kunnen ze misschien wel naar mijn paard toe. Alles op het bonnetje is voor mezelf. Die kokosyoghurt met blauwe bessen waren best duur, maar dat sta ik mezelf toe. Ik probeer gezond te leven, gebruik zo min mogelijk pakjes en zakjes en laat de chips en pizza's staan. Dan mag ik van mezelf die duurdere yoghurt met blauwe bessen wel. Ook al kan ik best een appel nemen als ontbijt."