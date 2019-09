Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Renée van der Hoff

Waar: Tilburg

Verdienen de kost als: Zelfstandig PR & Content expert bij Desk Dertig

Woont met: Vriend

Renées Bonnetje: Geraspte kaas 1,85 euro

Pastasaus 1,29 euro

Edelsalami 0,99 euro

Meergranen half brood 0,89 euro

Maisbrood 1,69 euro

Totaal 6,72 euro

Da's een klein bonnetje!

"Ik haal mijn fruit en groente altijd op de markt. Dan verdienen de juiste mensen er geld aan. De verkopers op de markt weten veel meer van fruit en groenten dan die jeugd achter de kassa bij de Albert Heijn. Maar mijn bonnetjes zijn altijd een beetje raar. Ik ben veel in het buitenland, en moet precies uitkienen wat ik koop, zodat er niet van alles bederft in mijn koelkast. Dit bonnetje is van toen ik op het punt stond om naar Lissabon te gaan."

Nog even een pastaatje met salami voor de reis.

"Salami vind ik echt keilekker. Ik doe hard mijn best om weer helemaal vegetarisch te eten, maar salami blijf ik kopen. Ik was al vanaf mijn negende vegetariër, maar na elf jaar kreeg ik klachten: bloedarmoede, ijzertekort en een tekort aan vitamine B12. Toen ik besloot om weer vlees te gaan eten kwamen de blosjes op m'n wangen weer terug! Mijn vriend is een echte vleeseter, en het vlees eten sloop er bij mij weer in. Dus ik probeer nu weer helemaal vegetarisch te eten. Ik ben erg bezig met het milieu en het belang van dieren."

En wat heb je op de markt gehaald?

"Mandarijnen, appels, bosui. Die bosui zet ik in het water en dan groeit-ie tijdens mijn reis gewoon verder! Ik ga binnenkort voor een tijdje naar Australië. Het is een enorme luxe dat ik zo veel kan reizen, maar ik woon erg goedkoop antikraak, en als PR-deskundige werk ik locatieonafhankelijk. Die grauwe maanden in Nederland sla ik dus over."

Heerlijk.

"Ja, maar je gaat me nu natuurlijk vragen naar hoe het zit met al dat vliegen en geen vlees eten. Het gaat mij om de balans. Ik wil naar Australië, en ik wil bewust leven als het mij uitkomt. Zo strikt zie ik het niet. Ik vind het al heel wat dat ik elke week naar de markt fiets!"

En je boodschappen zijn van de ALDI. Koop je bewust bij zo'n budgetsupermarkt?

"Vraag me niet of het echt goedkoper is dan de Albert Heijn of Jumbo, maar ik denk zelf van wel. Ze nemen niet eens de moeite de artikelen uit de dozen te halen, er wordt niet gespiegeld, je kunt er geen zegels sparen, er staan geen zelfscankassa's, dat moet dan toch goedkoper zijn?"

"Laatst hoorde ik op de radio bij Kassa dat de Jumbo goedkoper zou zijn dan de ALDI. Dat vind ik maar een raar verhaal. Maar om het zeker te weten zou ik de ene week alles bij de ALDI moeten halen en de week daarop precies hetzelfde bij de Jumbo en dan de bonnetjes vergelijken."

Dan kun je binnenkort in deze rubriek vertellen over de uitslag!

"Nee! Sorry, dat kost me echt veel te veel moeite!"