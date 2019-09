De meesten van ons doen het rond hun 65e, de kantoordeur definitief dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we (bijna-)pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Wie: Rob Carrière (63)

Met pensioen: in mei 2019

Na: 43 jaar (Militaire dienst, handhaver bij de gemeentepolitie Den Haag en van 1991 tot 2019 Juridisch Medewerker Openbare Ruimte en Bijzondere Wetten bij de gemeente Leidschendam-Voorburg)

Goeie naam voor iemand die met vervroegd pensioen is!

"Ja, zo heet ik echt! Ik heb Franse voorouders, hugenoten. Mijn carrière, die is nu voorbij. Er waren veel veranderingen in de organisatie, en hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het voor mij was om met veranderingen om te gaan. Dat Nieuwe Werken werd me te veel op het laatst. Het was wel gezellig met collega's, maar het gaf te veel afleiding. Ik heb veel thuis gewerkt, waar ik in alle rust mijn taken kon afmaken. Maar om dat dan nog vier jaar te doen? Nee. Vrijheid vind ik belangrijker dan geld!"

“Iedereen vroeg: 'Hoelang nog?' Toen heb ik een app op m'n telefoon gezet, de Pensioenteller.” Rob Carrière

En je pensioenregeling?

"Ik leef met de dag. Sparen heb ik nooit gedaan. Natuurlijk, ik ga er iets op achteruit, maar niet zoveel dat ik dacht: die 67 jaar moet ik per se vol maken! Als ik 67 ben, komen er weer een paar tientjes bij van mijn AOW. Ik stem 50PLUS en ben bevriend met Henk Krol, maar wat er met de pensioenen gebeurt, dat zie ik vanzelf wel."

Rob Carrière heeft zijn carrière bij de gemeente Voorburg-Leidschendam beëindigd en geniet nu met volle teugen van zijn vervroegd pensioen. (Foto: Privécollectie)

Hoe waren je laatste maanden?

"Toen ik mijn pensioen aankondigde in oktober moest ik nog zes maanden. Dat was moeilijk. Iedereen vroeg steeds: 'Hoelang nog?' Toen heb ik een app op m'n telefoon gezet, de Pensioenteller, zodat ik precies kon vertellen hoeveel minuten nog. Zo duurde het allemaal nog langer! In mijn hoofd had ik mijn afscheidsspeech al maanden klaar."

Werd het een emotionele afscheidsrede?

"Oh, dat weet ik niet meer zo precies. Ik verlangde er zo naar, dat ik er steeds in mijn hoofd mee bezig was. Het kon me niet snel genoeg gaan. Ik heb twee keer een groot feest gehad, op mijn werk en in de kroeg. Daar zie ik mijn oud-collega's ook nog wel eens. Binnenkort ga ik weer even langs mijn oude werk, even gedag zeggen. Maar ik verveel me thuis voor geen meter!"

Wat zijn je plannen?

"Ik heb er heel wat! Een tijdje geleden heb ik iemand ontmoet in Gambia, en ik heb haar toen dankzij donaties van vrienden geholpen een koelvriescombinatie te kopen voor het starten van haar visbedrijf. Zelf had ze geen koelkast en was afhankelijk van haar buren. Nu kan ze vis in- en verkopen aan de lokale bevolking en hotels, en ze heeft ook inmiddels een standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op de markt. Dankzij die donaties gaat haar zoontje gaat inmiddels voor het tweede jaar naar een internationale school en in december ga ik voor de vierde keer naar Gambia."

"Ik wil ook iets doen met ouderen. Een luisterend oor bieden, iets vrijwilligs. Of in de uitvaartbranche, dat trekt me ook. De catering in een crematorium of iets dergelijks. Ik help graag mensen. Ik ben een tijdje geleden begonnen met een leuk project: mysteryguests op Facebook en dat wil ik weer gaan doen."

Vertel.

"Ik lag op mijn bank en keek naar mijn eettafel met zes stoelen. Wanneer heb ik nou echt zes mensen te gast, dacht ik. Facebook-vrienden heb ik genoeg. Dus ik heb een oproepje geplaatst en uit alle reacties heb ik gekeken wie het wel met elkaar zouden kunnen vinden."

"Ik heb zes gasten gekozen die elkaar niet kenden en ze mochten ook aan niemand vertellen dat ze kwamen. Omdat ik boven de kroeg woon, moesten ze met een wachtwoord binnenkomen. Ik heb er ontzettend veel voorpret mee gehad. En inmiddels zijn zij ook Facebook-vrienden. Dat ga ik denk ik weer oppakken."

Leuk!

"Ja, ik vul mijn dagen prima. Ik heb genoeg sociale contacten en ik woon dus boven de kroeg. Maar daar hang ik niet de hele dag rond. Dat kost te veel geld en gaat ook ten koste van mijn gezondheid!"