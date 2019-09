Ouderschap is een van de oorzaken dat de inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen blijven bestaan. Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind, terwijl er voor mannen een zeer beperkt effect is op het inkomen. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag.

Het bureau deed onderzoek naar de aspecten die de arbeidsparticipatie van vrouwen op lange termijn bepalen, het effect van ouderschap op inkomen en de collectieve voordelen van economische zelfstandigheid voor vrouwen.

Het verlies in inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen na het krijgen van kinderen wordt door het CPB ook wel aangeduid als de "child penalty".

Het loonverschil tussen vrouwen en mannen ontstaat in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind. Dit verschil wordt in de eerste acht jaar nog niet kleiner. Gemiddeld is het loonverschil in de acht jaar na de geboorte 39 procent.

Nederland doet het in die zin slechter dan Scandinavië, maar beter dan onze oosterburen. Zo is de "child penalty" in Denemarken 21 procent, in Zweden 27 procent, en doen ook de Verenigde Staten het met 31 procent beter dan Nederland. Het Verenigd Koninkrijk scoort slechter, met 44 procent, en Oostenrijk (51 procent) en Duitsland (61 procent) doen het ook minder goed.