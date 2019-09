De weerstand tegen het basisinkomen neemt af. De achterban van VVD, FvD en SGP is tegen, net als die van CDA en PVV. Inmiddels is onder de kiezers van politieke partijen SP, GroenLinks, PvdD, PvdA, D66, 50plus en ChristenUnie de meerderheid positief. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Vereniging Basisinkomen.

De algehele weerstand tegen een basisinkomen is sinds 2016 afgenomen. Uit onderzoek destijds bleek 45 procent tegen. Drie jaar later is nog 37 procent tegen het basisinkomen.

Binnen de achterban van partijen die in 2016 massaal tegen waren, is ook een kentering te zien. Zo was destijds nog 73 procent van de VVD-stemmers tegen, wat inmiddels is gedaald naar 58 procent. Ook bij het CDA is een daling te zien, van 61 procent naar 41 procent tegenstanders.

Overigens is het aandeel van alle ondervraagden dat onverdeeld voor een basisinkomen is wel met 2 procentpunt gedaald, van 40 procent in 2016 naar 38 procent nu.

Het landelijk representatieve onderzoek werd onder 2.262 Nederlanders van 18 jaar en ouder gedaan.