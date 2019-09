Bij de zeven grootste banken in Nederland is het vanaf dinsdag mogelijk om direct geld over te boeken, meldt Betaalvereniging Nederland. Hiermee doelt de brancheorganisatie op ING, Rabobank, ABN AMRO, ASN Bank, Regiobank, SNS en Knab.

Door de invoering van de zogeheten instant payments kunnen bankklanten nu ook 's nachts, in het weekend en op feestdagen direct geld overboeken. Er hoeft dus niet meer te worden gewacht tot de eerstvolgende werkdag. De transactie duurt volgens de betaalvereniging niet langer dan vijf seconden.

De nieuwe betaalmogelijkheid is automatisch toegevoegd aan mobiel bankieren en internetbankieren. Tussen de Nederlandse banken zit er geen limiet aan het bedrag dat kan worden overgeboekt, volgens Betaalvereniging Nederland is dat vrij uniek; in de rest van de eurozone kom je vaak een limiet tegen van 15.000 euro, aldus de brancheorganisatie.

De banken werkten sinds 2015 aan het nieuwe betalingssysteem. De bedrijven begonnen in april met het aansluiten van de eerste klanten. Met het nieuwe, snelle systeem is Nederland volgens de brancheorganisatie wat betreft het aantal snelle betalingen koploper in de eurozone.