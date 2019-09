Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Daniël (24)

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: Beleidsadviseur gemeente Amsterdam

Woont met: Vrouw

Daniëls Bonnetje 2 Meerzadenbroden 5,18 euro

Notenreep 2,59 euro

Rozijnen 2,29 euro

Falafel 2,19 euro

Olijfmix 2,69 euro

Tomaten 1,99 euro

Paprika 0,99 euro

Nectarines 2,49 euro

Royal Club 1,59 euro

Sojadrink 0,88 euro

Courgettes 0,69 euro

Aardappelen 4,30 euro

Quinoa 2,39 euro

Sap 1,59 euro

Wortelen 1,09 euro

Oesterzwammen 1,89 euro

Crackers 1,76 euro

Champignons 0,95 euro

Wilde perzik 2,29 euro

Bio banaan 1,43 euro

Aubergine 0,89 euro

Appeltjes 2,99 euro

Komkommer 0,75 euro

Bio passata 1,69 euro

Mozzarella 0,57 euro

Havermout 0,99 euro

Kwark 1,49 euro

Galiameloen 1,99 euro

Bonusvoordeel 5,82 euro

Totaal: 49,01 euro

Lekker fruitig!

"Fruit gaat hard met twee personen! We nemen het mee naar ons werk, 's ochtends een lekker banaantje. En ik ben heel gevoelig voor aanbiedingen. Ik wilde Pink Ladies halen, maar toen zag ik een zak appeltjes in de bonus. Die wilde ik wel, zo'n hele zak vol. Ik zag pas later dat ze zo klein waren, en dat ze appeltjes heten in plaats van appels. Ik heb ook een zak aardappels gekocht, in de bonus. Maar die hebben we nog steeds niet aangeraakt. We zijn aan het verhuizen en ze liggen er al twee weken."

Denk je dat ze nog goed zijn?

"Ja, ze lopen nog niet uit. Ik denk dat we er uiteindelijk gebakken aardappels van maken. Op dit bonnetje lijkt het alsof we alleen maar groente en fruit eten, maar ik haal ook heel vaak kip en zalm. En alcohol hebben we nog over van de bruiloft een jaar geleden. Gnocchi en zo eten we vaak, maar dat had ik allemaal nog liggen. Eigenlijk is dit gewoon een heel normaal bonnetje van een average Nederlandse persoon. Zelfs wel een beetje burgerlijk."

Ben je binnen het boodschappenbudget gebleven?

"Ik let daar totaal niet op. Ik weet hoe duur eten is, en wat ik wil kopen. Kasboeken enzo, dat heb ik nooit gedaan. We zijn nu aan het verhuizen, en dat kost ontzettend veel geld. Dan weer een taxatierapport, een boedelbak, naar de IKEA en 100 euro voor een paar potten verf."

"Maar onze boodschappen pas ik daar niet op aan. Boodschappen zijn boodschappen, denk ik altijd. Die moet je in huis hebben. Het streven is om wat vaker naar de Lidl te gaan, maar brood haal ik bij de Albert Heijn. Liefde en Passie-brood, dat eten we gewoon het liefst. Dat heb je nodig in het leven, maar ook in brood."