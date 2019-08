A-merken zijn in de schappen van de Nederlandse supermarkten een stuk duurder geworden, schrijft de Consumentenbond dinsdag op basis van onderzoek bij vijftien supermarktketens. Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken is door de prijsstijging van A-merken groter geworden.

Consumenten die huismerken in plaats van A-merken kopen, kunnen ruim 40 procent besparen op hun dagelijkse boodschappen, aldus de consumentenorganisatie. Hiermee is het prijsverschil groter dan vorig jaar: toen was een boodschappenkar vol met huismerken 36 procent goedkoper.

Een kar met negentig dagelijkse boodschappen van een A-merk kost nu gemiddeld 177 euro, klanten die hun kar vullen met soortgelijke producten van huismerken betalen ruim 70 euro minder.

De prijsstijgingen zijn niet alleen te verklaren door de btw-verhoging, schrijft de Consumentenbond. De btw ging aan het begin van dit jaar van 6 naar 9 procent, maar de gemiddelde prijsstijging lag vaak stukken hoger.

Naast naar de btw-verhoging wijzen supermarkten en fabrikanten naar duurdere grondstoffen, verbeterde kwaliteit en hogere transportkosten als oorzaak van de hogere prijzen. Opmerkelijk is volgens de Consumentenbond dat er nauwelijks sterk in prijs gestegen huismerkproducten werden gevonden. Wel geeft de bond aan dat huismerken minder vaak in de aanbieding zijn dan A-merken.

Jumbo, Dirk en Picnic goedkoper voor A-merken, ALDI en Lidl voor huismerken

De Consumentenbond schrijft dat je over de hele linie niet kan spreken van een goedkoopste supermarkt. Wel maakt de organisatie onderscheid tussen de goedkoopste supermarkt voor A-merken en huismerken.

De online supermarkt Picnic en sommige winkels van Hoogvliet, Dirk en Jumbo hebben de laagste prijzen voor A-merken. Zij zijn zo'n 5 procent goedkoper als wordt gekeken naar de gemiddelde prijs van A-merken. Kanttekening is wel dat Picnic niet overal bezorgt.

Bij huismerken moet je voor de koopjes bij supermarktketens Lidl en ALDI zijn: hier zijn huismerken gemiddeld zo'n 15 procent goedkoper. Dirk volgt met 7 procent. Supermarktketen SPAR is volgens de consumentenorganisatie voor zowel de A-merken als de huismerken de duurste optie; prijzen liggen daar respectievelijk 13 en 15 procent hoger dan gemiddeld.